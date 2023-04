Manga e traduzioni: i freelancer temono di essere sostituiti presto dall'IA

Le intelligenze artificiali vengono ormai applicate in moltissimi settori, e da qualche anno anche l’industria dell’intrattenimento e infotainment sta rivolgendo particolare interesse nel loro utilizzo. Ciò sta creando profonde preoccupazioni per lavoratori freelance che si occupano delle traduzioni o del lettering dei manga per portarli negli USA.

La preoccupazione principale è legata al fatto che gli editori o publisher potrebbero decidere ben presto di sostituirli investendo sull’utilizzo di un’IA in grado di fare il loro stesso lavoro. Non è però l’unica lamentela sorta da una recente intervista, in cui un traduttore anonimo ha asserito: “alcune serie manga vendono poche centinaia di copie. Altre milioni. Ma io vengo comunque pagato con la stessa cifra in entrambi i casi”.

Un’altra questione è infatti legata alle paghe molto basse di questi freelancer: stiamo parlando di 1 dollaro, massimo 1.15 dollari, per pagina. Ci sono tuttavia delle eccezioni. Da qualche tempo, infatti, United Workers of Seven Seas sembra pagare molto di più i suoi dipendenti, molti dei quali restano preoccupati di fronte all’inserimento dell’IA in un settore dove è centrale la sensibilità umana, la creatività, e il modo di comprendere cosa voglia davvero dire l’autore originale in un determinato contesto o momento della serie.

Lo stesso Beth Kawasaki di Media Do ha asserito: “l’esperienza umana è ancora necessaria nel settore editoriale, ma gli avanzamenti tecnologici possono condurre a localizzazioni più convenienti ed efficienti in futuro”. Ad intervenire sulla questione è stato anche Kae Winters, capo marketing della TOKYOPOP: “capisco il motivo per cui ci sia interesse nei confronti delle traduzioni derivanti dall’IA…ma credo che saremmo tutti d’accordo nel dire che manchi ancora molto tempo”.

Subentra poi il caso relativo alla sensibilità che può essere colta da un’IA. Dopotutto in una serie possono essere contenuti riferimenti culturali specifici, frasi pronunciate in tono scherzoso che potrebbe sfuggire all’IA, battute, e tutte le sfumature che rendono il lavoro del traduttore complesso quanto personale, perché costruito sulle proprie esperienze pregresse e sul proprio bagaglio culturale.

