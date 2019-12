Il manga tratto da Ni No Kuni è oramai vicino alla sua conclusione

A quanto pare, secondo ciò che è stato rivelato nel numero di gennaio del Bessatsu Shōnen Magazine di Kodansha, l'apprezzato Ni no Kuni di Ran Kuze: Hikari no Kōkeisha a Neko no Ōji (The Successor of Light and the Cat Prince), manga tratto dalla creatura videoludica di Level 5, giungerà presto alla sua conclusione.

Andando più nello specifico, è stato annunciato che il manga vedrà la sua fine con il numero di febbraio della rivista, attualmente atteso per il 9 gennaio 2020. L'opera cartacea è stata originariamente lanciata il 9 agosto scorso - dopo che l'annuncio ufficiale di un manga a tema Ni No Kuni aveva saputo riscuotere grande interesse da parte del pubblico - con un primo volume che ha saputo velocemente conquistare numerosissimi fan del videogioco.

L'opera si caratterizza inoltre per il contributo della stessa Level 5, alla quale è stato attribuito sia il lavoro originale che la supervisione del tutto, un manga che s'identifica come una storia totalmente originale e slegata dalle vicende narrate all'interno del videogioco originariamente uscito su Playstation 3.

Nel caso in cui non ne doveste esserne a conoscenza, l'epopea di Ni No Kuni ha anche visto il sopraggiungere di un film animato, una nuova occasione per raccontare un'altra storia inedita ambientata nel vasto universo narrativo del gioco che in molti hanno atteso con estrema impazienza e che ha saputo generare un buon responso da parte del pubblico nipponico, seppur al momento non siano state ancora annunciate date per una release occidentale.