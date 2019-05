Il manga Ushijima the Loan Shark: The Legend of Nikumamushi si prenderà una pausa

Dopo la pubblicazione sul magazine Yawaraka Spirits di Shogakukan del cinquantesimo capitolo della serie manga Yamikin Ushijima-kun Nikumamushi Densetsu (Ushijima the Loan Shark: The Legend of Nikumamushi) concretizzatasi grazie a Yu Hayato, è stato ufficialmente annunciato che il manga si prenderà una pausa per tornare in estate.

Il manga è stato originariamente lanciato sul Yawaraka Spirits nel febbraio 2017 ed è uno spin-off dell'opera targata Shohei Manabe, Ushijima the Loan Shark, incentrata sul personaggio di Nikumamushi. Shogakukan ha pubblicato il quinto volume del manga il 28 febbraio e pubblicherà il sesto volume il 30 maggio.

La serie principale di Ushijima the Loan Shark è stata pubblicata da Manabe sul Weekly Big Comic Spirits nel 2004, con il 46° e ultimo volume che verrà reso disponibile a fine maggio. Inoltre, sempre lo stesso giorno, anche il manga di Ōdō Yamazaki, Yamikin Ushijima-kun Gaiden: Ramen Namerikawa-san (Ushijima the Loan Shark Side Story: Ramen Namerikawa), vedrà il sopraggiungere del suo quinto e ultimo capitolo.

L'opera principale della serie ha vinto il Shogakukan Manga Awards nella categoria General ed è stata anche nominata per l'Osamu Tezuka Culture Prize nel 2008 e nel 2010, così come per l'Angoulême Comics Awards francese.

Un'adattamento live-action della serie è stato pubblicato tra l'ottobre e il dicembre 2010, mentre un film è stato rilasciato nelle sale nell'agosto 2012. Una seconda stagione ha debuttato nel gennaio 2014, serie a cui ha fatto seguito anche una nuova pellicola cinematografica resasi disponibile nel maggio 2014. Nel luglio 2016 è stata invece la volta della terza stagione, seguita nel settembre 2016 da un nuovo lungometraggio. Infine, un quarto e ultimo film live-action intitolato Yamikin Ushijima-kun The Final è giunto nelle sale nipponiche nell'ottobre 2016.