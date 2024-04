Quali sono stati i manga più venduti dell'anno solare? Domina sempre lui!

Recentemente, abbiamo avuto modo di osservare la classifica dei manga più venduti del 2023 con One Piece terzo. Grazie ad un recente post su X dell'utente @ManganiMY, invece, è possibile scoprire quali sono stati i manga più popolari nell'ultimo anno solare. A chi spetta lo scettro di manga più richiesto nel periodo compreso tra marzo 2023 e 2024?

La tabella creata da @ManganiMY tiene conto dei volumi che hanno ricevuto il maggior numero di prime impressioni nel corso dell'anno sui principali editori giapponesi.

Per Kodansha, la top 3 è composta, in ordine crescente, da Space Brothers, Blue Lock e Vita da Slime. In questa classifica, la seconda posizione era abbastanza scontata, dato che Blue Lock non è solo uno spokon e la sua notorietà, infatti, si è rafforzata a causa di elementi che esulano dai classici manga che si concentrano su un determinato sport.

Mistery to iu nakare, Frieren e Detective Conan, invece, sono stati i prodotti di punta di Shogakukan. Detective Conan è una certezza ormai da anni, mentre il secondo posto di Frieren potrebbe dipendere dallo straordinario adattamento anime di Madhouse. Non a caso, Frieren: Oltre la fine del viaggio è ancora il miglior anime di sempre.

Shueisha, l'editore più richiesto nel settore, può contare ancora una volta sui propri capisaldi: Spy x Family, Jujutsu Kaisen e One Piece. L'opera di Oda, in particolare, continua a macinare grandi numeri con oltre 3 milioni di prime impressioni dall'utenza.

Per concludere, se siete interessati alla classifica completa dei tre editori, in calce alla news potete dare un occhio al post X di @ManganiMY.

My Hero Academia. Limited edition. Con Poster (Vol. 39) è uno dei più venduti oggi su