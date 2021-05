I manga più venduti in Giappone 1° semestre 2021: ONE PIECE crolla, Demon Slayer rischia

Il mercato dei volumi in Giappone è stato effervescente in questa prima fase del 2021. Le vendite sono aumentate e ci sono state sfide interessanti, riportate settimana per settimana da Oricon. Adesso però è giunto il momento di tirare i primi numeri dell'anno, con l'azienda che ha pubblicato i dati di ONE PIECE, Demon Slayer e altri manga.

Ecco la top 10 dei manga più venduti in Giappone nel primo semestre del 2021, che va da fine novembre 2020 a fine maggio 2021:

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba: 26.351.483 Jujutsu Kaisen: 23.797.483 Tokyo Revengers: 5.007.825 Shingeki no Kyojin - L'Attacco dei Giganti: 4.635.754 Chainsaw Man: 4.181.650 The Promised Neverland: 3.191.416 My Hero Academia: 3.045.057 Haikyu!!: 2.944.002 Kingdom: 2.596.395 One Piece: 2.573.010

Demon Slayer arriva primo in questa fase dell'anno per la seconda volta consecutiva, ma stavolta ha davvero rischiato molto. Al secondo posto infatti c'è un Jujutsu Kaisen in grande e costante crescita che, con qualche settimana in più, avrebbe insidiato pericolosamente la prima posizione. Il manga di Gege Akutami ha però altri 6 mesi per rifarsi. Tokyo Revengers riesce a distinguersi nonostante l'anime sia partito da poco tempo e anche lui a fine anno potrebbe raggiungere un bottino ottimo. Seguono L'Attacco dei Giganti, che sta per pubblicare il suo ultimo volume, e Chainsaw Man che esploderà ulteriormente con l'inizio dell'anime.

Nella seconda parte della top 10 ci sono The Promised Neverland e Haikyu!!, due manga conclusisi nel 2020 ma che dimostrano di avere ancora un seguito enorme. Oltre My Hero Academia e Kingdom, a chiudere la top 10 c'è ONE PIECE, in una delle posizioni più basse di sempre.



Ecco invece di seguito la top 50 dei singoli volumi più venduti nel primo semestre 2021 in Giappone:

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba #23 (4,982,832) Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Gaiden (2,289,411) Jujutsu Kaisen #14 (2,055,130) Jujutsu Kaisen #15 (2,016,143) One Piece #98 (1,876,047) Jujutsu Kaisen 0 (1,640,157) Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Official Fanbook vol. 2 (1,630,162) Jujutsu Kaisen #01 (1,552,810) Jujutsu Kaisen #09 (1,535,199) Jujutsu Kaisen #08 (1,534,949) Jujutsu Kaisen #13 (1,531,848) Jujutsu Kaisen #02 (1,526,064) Jujutsu Kaisen #12 (1,521,362) Jujutsu Kaisen #10 (1,517,026) Jujutsu Kaisen #11 (1,511,238) Jujutsu Kaisen #04 (1,505,759) Jujutsu Kaisen #07 (1,505,348) Jujutsu Kaisen #03 (1,503,754) Jujutsu Kaisen #06 (1,492,324) Jujutsu Kaisen #05 (1,488,529) Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba #22 (1,171,508) Shingeki no Kyojin - L'attacco dei Giganti #33 (1,094,178) SPY x FAMILY #06 (1,086,109) Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba #19 (1,005,455) Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba #18 (1,005,265) Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba #17 (977,598) Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba #20 (976,877) Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba #12 (964,489) Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba #16 (964,109) Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba #14 (960,390) Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba #15 (959,557) Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba #08 (957,993) Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba #13 (956,145) Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba #11 (953,286) Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba #09 (947,906) Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba #21 (944,125) Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba #10 (943,549) Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba #07 (908,371) Kingdom #60 (828,365) Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba #06 (826,786) Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba #01 (821,878) Monster No.8 #01 (818,102) Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba #05 (812,770) Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba #04 (807,804) Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba #02 (806,512) Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba #03 (805,301) Jujutsu Kaisen Official Fanbook (738,178) Monster No.8 #02 (727,001) My Hero Academia #29 (699,137) Kingdom #61 (671,902)

In questa classifica si nota invece un forte, con le comparse di Monster No.8, My Hero Academia, Kingdom, ONE PIECE e Spy x Family.