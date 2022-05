I manga più venduti in Giappone nel 1° semestre 2022: trionfa Jujutsu Kaisen, la top 10

È fine maggio e quindi l'azienda Oricon ha raccolto tutti i dati per stilare una classifica molto importante: l'elenco dei manga più venduti in Giappone nel primo semestre 2022, che va dal 22 novembre 2021 al 22 maggio di quest'anno. E, come si vede, a trionfare è stato Jujutsu Kaisen.

Ecco la top 10 dei manga più venduti in Giappone nel primo semestre 2022:

Jujutsu Kaisen - 9,382,099 Tokyo Revengers - 7,200,532 SPY × FAMILY - 4,835,705 ONE PIECE - 4,155,790 My Hero Academia - 2,894,149 Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - 2,555,433 Mystery to Iu nakare - 2,492,813 Kaiju n.8 - 1,858,391 My Dress-Up Darling - 1,723,644 Blue Lock - 1,558,323

Jujutsu Kaisen ha usufruito del film Jujutsu Kaisen 0 e della spinta derivante ancora dalla prima stagione dell'anime, lo stesso si può dire di Tokyo Revengers e Spy x Family che concludono il podio. Fuori dai primi tre posti ONE PIECE, mentre compare ancora Demon Slayer che, nonostante non sia tra i volumi più venduti del primo semestre del 2022, ha visto guadagni orizzontali e cumulativi di tutti i volumi.

C'è tanta attesa anche per Kaiju no.8 e Blue Lock che, nonostante non abbiano avuto un anime, si trovano molto in alto in questa classifica, e lo stesso discorso si può fare con Mystery to Iu nakare, un josei e quindi di una categoria più di nicchia e fuori dai grandi giri.