I manga più venduti in Giappone nel 1° semestre 2023: sorpresa in top 5, è la prima volta

L'azienda Oricon continua, dal 2008, a divulgare i dati di vendita dei manga nelle librerie e nei negozi specializzati affiliati. Grazie a loro, è diventata più chiara la misura in cui vendono i vari volumi, da quelli famosi di ONE PIECE ai manga medi di Shueisha e delle altre case editrici. Ed è proprio Shueisha a dominare sempre le classifiche.

Da quando Oricon si occupa di redigere questi dati, è sempre stata Shueisha a trionfare nelle classifiche semestrali e annuali. Ad esempio, nel 2022 Jujutsu Kaisen è stato il manga più venduto, seguito da Tokyo Revengers di Kodansha. Quest'ultima ha perso il trono da molti anni, da quando è iniziata l'età d'oro di Weekly Shonen Jump, tuttavia quest'anno ha realizzato un ottimo risultato.

Oricon ha rivelato la classifica dei manga più venduti del primo semestre del 2023, che va da fine novembre 2022 a metà maggio 2023. I dieci manga più venduti sono:

Blue Lock con 8.046.032 copie; Chainsaw Man con 4.492.906 copie; Slam Dunk con 4.199.966 copie; Jujutsu Kaisen con 3.757.215 copie; ONE PIECE con 3.550.097 copie; Spy x Family con 2.688.171 copie; Tokyo Revengers con 2.662.078 copie; My Hero Academia con 1.887.507 copie; Oshi no Ko con 1.690.722 copie; Kingdom con 1.569.434 copie;

A vincere è Blue Lock, un manga di Kodansha, che si classifica quindi al primo posto per la prima volta e, per di più, con un distacco nettissimo dagli altri manga. Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen e soprattutto ONE PIECE sembrano distantissimi dal capo classifica e, visti i numeri, potrebbero non riuscire ad agguantarlo in tempo per la classifica finale. Sarebbe un risultato eccezionale per la casa editrice rivale di Shueisha.

Da tenere d'occhio anche Slam Dunk che, grazie al film, è tornato a vendere tantissimo e figura per la prima volta nella classifica Oricon, a testimonianza di quanto l'opera di Inoue sia adorata da tutti anche a distanza di 30 anni dalla prima pubblicazione. ONE PIECE rimane comunque tra i più venduti di sempre, nonostante negli ultimi anni stia cedendo nelle classifiche totali.