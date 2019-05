Ecco i manga più venduti in Giappone nella prima metà del 2019: ONE PIECE trionfa ancora

Oricon è una delle aziende giapponesi più note in ambito editoriale grazie alla continua raccolta di dati sulle vendite di volumi manga e light novel. E come ogni anno, anche nel 2019 la compagnia ci presenta la sua classifica sui manga più venduti di questa prima metà dell'anno, che va a considerare i tankobon venduti tra dicembre e maggio.

Come sempre, sia nelle classifiche parziali che quelle annuali, il manga che primeggia è ONE PIECE, forte dei suoi oltre due volumi venduti per ogni tankobon. Il manga dei record ha venduto oltre 5 milioni di copie tra volumi attuali e vecchi. Segue a poca distanza The Promised Neverland, il manga evento dell'anno che, grazie all'anime, ha avuto un boom di vendite, arrivando a oltre 4,1 milioni di copie vendute.

A strettissima distanza, conquista il terzo posto del podio Kingdom, manga storico sulla guerra di unificazione cinese che ha superato di poco i 4 milioni di copie distribuite in questi primi sei mesi. In classifica sono presenti altri due manga che, grazie all'anime della stagione invernale, hanno compiuto un netto salto in avanti: The Quintessential Quintuplets, al quinto posto con 2,9 milioni di copie, e Kaguya-sama: Love is War, al nono posto con 2,4 milioni di copie. Di seguito la classifica completa: