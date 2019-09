Quali sono i manga più venduti in Giappone, negli ultimi 10 anni, oltre a ONE PIECE?

Lo sappiamo benissimo, ma ONE PIECE detiene il record mondiale per vendite di tankobon, non solo nel territorio giapponese ma in tutto il globo. Un successo straordinario, che sancisce Eichiro Oda come l'attuale "Re dei Manga", incontrastato e con numeri elevatissimi.

Eppure, nonostante questo, il percorso che il fumetto ha passato durante il corso degli anni è stato molto scosceso, un trend che non ha sempre proceduto linearmente. Infatti, vi basta poter ammirare nel video in fondo alla pagina tutta la strada che ONE PIECE ha superato per arrivare al punto che è ora. A rendere più incredibili i dati di MrDexTer, inoltre, sono l'aggiunta di tutti quei manga che dal 2008 al 2018 hanno riscosso più numeri in termini di vendite.

Grazie a questo, è stato possibile creare un grafico che per la durata di 10 anni, cambiando mese dopo mese, mostra l'intero percorso delle opere più in voga giapponesi, tra cui Full Metal Alchemist e persino Naruto. Resta molto interessante notare come tutti i titoli, procedendo verso gli ultimi anni più recenti, hanno subito un calo significativo, almeno rispetto a quello del loro massimo splendore. L'industria dei manga è risaputa essere un po' in affanno rispetto ai grandi anni delle riviste, con delle quotazioni a ribasso da ormai molto tempo a questa parte. Non ci resta che vedere quanto cambieranno ancora le vendite dei fumetti giapponesi nei prossimi anni.

Nel frattempo, in Italia ha da poco debuttato il volume 91 di ONE PIECE, il tankobon che rivela i primi interessanti segreti sul mondo di Wa.