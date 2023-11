I manga più venduti di ottobre 2023: trionfa Jujutsu Kaisen tra grandi assenze e ritorni

La stagione autunnale degli anime si è aperta con serie molto attese ed elogiate per la qualità generale, e come spesso accade il successo degli anime porta ad un significativo incremento delle vendite dei manga. Questa conseguenza è stata resa evidente da Orion nei dati di vendita relativi ai manga più venduti nel mese di ottobre 2023.

Il debutto del tanto atteso arco narrativo dell’incidente di Shibuya ha infatti contribuito ad accendere l’interesse nei confronti anche del manga di Jujutsu Kaisen, che ha raggiunto la cifra record di 1.7 milioni di copie vendute. Al secondo posto, come potete anche vedere nella tabella riportata in fondo alla pagina, si trova un’altra serie edita da Shueisha tornata con la seconda stagione dell’anime proprio nei primi giorni di ottobre. Stiamo parlando di SpyxFamily, che ha superato il milione di copie vendute.

La medaglia di bronzo è stata invece vinta da Frieren: Oltre la Fine del Viaggio, serie fantasy piuttosto singolare e profonda nei temi affrontati, come la caducità della vita umana, e l’importanza di apprezzare ogni momento dell’esistenza, di cui ha da poco debuttato anche l’anime, prodotto da Madhouse. Dopo il podio, interamente occupato da serie con una serie anime attualmente in corso, passiamo a importanti ritorni, come My Dress-Up Darling, Berserk, Oshi no ko e Kingdom, ma anche di riconferme di serie dalla grande popolarità, come Detective Conan di Gosho Aoyama.

Chiude la classifica, con 123000 copie vendute, Mashle: Magic and Muscle, il simpatico manga di Hajime Komoto, concluso nel luglio del 2023, e con una prima stagione anime che ha colpito numerosi appassionati. Mancano grandi serie come ONE PIECE e My Hero Academia poiché i precedenti volumi, rispettivamente 106 e 38, sono stati pubblicati in estate, e i più recenti sono arrivati ad inizio novembre in Giappone. Cosa ne pensate di questi dati? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.

In conclusione, vi lasciamo alle principali differenze tra Manga, Manhwa e Manhua.