Un manga viene bloccato per motivi religiosi: il disastro di Shueisha

Il Giappone è uno stato laico che raramente ha a che fare con la religione, ma ciò non vuol dire che questa non sia importante per la popolazione. Ci sono tante tradizioni e credenze che sono entrate nella vita quotidiana dei cittadini, ma ci sono anche tantissime organizzazioni religiose e pseudo-religiose che hanno grande peso.

E non si tratta soltanto di cattolicesimo, buddismo o simili, ma anche di sette piccole, alcune delle quali hanno provocato non pochi problemi - anche attentati, in passato - a Tokyo e in altre città. Adesso una di queste sembra aver causato anche la fine di un manga. Shueisha ha infatti bloccato la pubblicazione di "Kami-sama" no Iru Ie de Sodachimashita ~Shūkyō 2-Sei na Watashi-tachi~ dopo i commenti dell'organizzazione religiosa Happy Science.

Sulla rivista digitale Yomitai, questo manga scritto e disegnato da Mariko Kikuchi si poneva l'obiettivo di mostrare la vita di persone che erano nate in una famiglia religiosa e avevano abbandonato poi la fede imposta dai genitori, intervistando una persona per fede e raccontando le loro storie. Un manga antologico quindi, che aveva iniziato la sua pubblicazione a settembre 2021 e che ha visto la pubblicazione del suo quinto capitolo il 26 gennaio. Quest'ultimo capitolo ha però causato problemi ed è stato rimosso da Shueisha il 10 febbraio, che si è scusata per aver "offeso una religione o un gruppo di credenti in particolare". Proprio nei giorni precedenti, c'era stata una pressione da parte di Happy Science ed è quindi indubbio che questa situazione abbia scatenato qualche dubbio nella casa editrice nel far proseguire la pubblicazione del manga.

A rivelare tutto è stata la stessa autrice Kikuchi alla rivista Weekly Flash, raccontando poi che l'editor aveva chiesto di rivedere tutta l'impiantistica dei prossimi capitoli e del manga, dicendo che intervistare una sola persona non bastava per mostrare questa realtà. Ma, alla domanda su quante persone fosse necessario intervistare, l'editor non ha dato risposta all'autrice. Da questa situazione e altre domande, la mangaka ha capito che Shueisha voleva cambiare l'intero manga e quindi ha rifiutato di apportare modifiche chiedendo invece la cancellazione della sua opera, rifiutando così di censurarsi.

Nei comunicati pubblici non c'è stata nessuna menzione a Happy Science e la stessa autrice ha confermato che non poteva fare pubblicamente il nome dell'organizzazione che ha fatto pressioni, ma la stessa Happy Science ha interagito con il dipartimento editoriale di Weekly Flash affermando che "Il manga di Kikuchi conteneva numerose informazioni inaccurate e ingiuste, un ritratto negativo della fede e dei suoi insegnamenti" e che Shueisha aveva preso la decisione di cancellarlo in modo indipendente e senza pressioni.

La mangaka Kikuchi è rimasta naturalmente scottata dalla situazione, dicendo che le religioni esercitano troppo potere e che questo porta a censurare e bloccare quindi l'espressione artistica nei manga. In ogni caso, ringrazia la casa editrice Shueisha per averla protetta, pur non essendo riuscita a farlo con il manga. Non è la prima volta che Happy Science viene coinvolta in situazioni del genere, con pratiche coercitive già applicate in passato, specie grazie al suo partito politico di riferimento, il Happiness Realization Party, finendo al centro della bufera anche di recente dopo che ha proposto un "vaccino spirituale per il Covid-19". La Shueisha intanto ha deciso di rimuovere completamente il manga dalla sua rivista digitale. La casa editrice continua invece a puntare su MangaPlus in occidente.