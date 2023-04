Manga Vs Anime: la complicata questione dei materiali filler

Manga e anime hanno tanto in comune, a partire dalla storia di base fino al coinvolgimento diretto degli autori originali anche nella produzione delle trasposizioni. Eppure, i risultati spesso sono diversi, soprattutto se si considerano i filler, assenti nei manga e quasi sempre presenti negli anime, ma per quale motivo è così?

Episodi o addirittura interi archi narrativi filler, riempitivi, sono molto comuni negli anime, e altrettanto non può dirsi per quanto riguarda i manga. I mangaka non inseriscono mai materiale filler, almeno non nel senso convenzionale, per rimanere competitivi all’interno del settore, e allo stesso tempo creare materiale utile alla comprensione degli universi dove sono ambientate le loro serie e dare materiale allo studio d’animazione che si occuperà poi dell’adattamento.

I manga, quindi, non sono caratterizzati da materiale riempitivo perché rappresentano, nella stragrande maggioranza dei casi, la fonte da cui poi deriveranno anime, light novel, spin-off e opere volte ad approfondire aspetti secondari in perfetto stile filler. Nell’industria del fumetto giapponese ogni errore può essere fatale, e inserire materiale filler nella narrazione, andando ad inficiare sulla fidelizzazione dei lettori e ad interrompere il ritmo progressivo della storia, potrebbe definire un punto di non ritorno anche per opere diventate ormai celebri o apprezzate a livello globale.

Questa direzione dell’industria limita sicuramente la libertà creativa degli autori, i quali sono tenuti a seguire delle linee narrative precise e non varcare confini rischiosi, ma allo stesso tempo preserva la continuità di cui i lettori hanno bisogno, e di conseguenza il loro coinvolgimento.

Passando agli anime, i filler rappresentano a volte un elemento essenziale. Proprio per mantenere la fidelizzazione di un pubblico ormai abituato a seguire una serie a cadenza settimanale, gli autori delle trasposizioni, una volta raggiunta una certa vicinanza con quanto raccontato nel manga, puntano ad inserire episodi e saghe del tutto originali, per non spezzettare la pubblicazione.

Basti pensare ad un’epoca come quella ad inizio anni 2000 quando gli anime di Naruto, ONE PIECE e Bleach erano costellati di filler, scelta ritenuta necessaria dagli autori, dai produttori e dalle case di distribuzione per continuare a coinvolgere gli spettatori di serie così longeve e allo stesso tempo ad accrescere i loro introiti. Tuttavia, ci sono casi in cui i filler sono assenti e le trasposizioni riescono comunque a conquistare un grande pubblico e ricevere un’ottima accoglienza.

Tra gli esempi più recenti si trovano Jujutsu Kaisen, Demon Slayer e Chainsaw Man, tre delle serie più seguite, discusse e apprezzate degli ultimi anni, le quali però hanno fatto attendere molto tempo prima di arrivare sugli schermi, altra scelta a disposizione degli studi per avere materiale sufficiente da adattare con un certo ritmo ed evitare filler. Infine, va considerata anche un’altra questione, legata al come i mangaka evitano di inserire filler e riescono sempre a mantenere una linea in ciò che narrano ad un buon ritmo produttivo.

Autori del calibro di Eiichiro Oda, e Kohei Horikoshi, che scrivono per una rivista a cadenza settimanale, Weekly Shonen Jump, tendono spesso a prendersi pause, sia per questioni legate alla salute, sia per avere più tempo per discutere con gli editor e decidere come proporre ai lettori il seguito della storia che hanno in mente. Al costo di inserire materiale riempitivo quindi i mangaka tendono a prendersi giorni o periodi necessari a mettere in ordine le idee e confezionare un capitolo soddisfacente.

E qual è il vostro pensiero riguardo i filler? Preferite avere continuità nella storia ma periodi in cui si interrompe la produzione, oppure una produzione continua con una narrazione spezzettata e possibilmente incoerente? Ditecelo nei commenti. Per finire vi lasciamo scoprire qual è l’anime con più episodi filler in assoluto.