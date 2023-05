Manga Vs Comics: 4 motivi per cui i fumetti giapponesi stanno spopolando in Occidente

Da anni ormai il settore dei manga affronta una crescita continua nelle vendite a livello mondiale. Questa popolarità, grazie anche alla distribuzione di anime che fanno avvicinare gli spettatori alle controparti cartacee delle opere, ha finito per soverchiare il successo dei comics in Occidente, ma quali sono le ragioni dietro questi risultati?

Come prima motivazione troviamo il rapporto prezzo-pagine del materiale pubblicato. Se i fumetti occidentali, prendiamo come esempio i comics supereroistici di Marvel e DC, pubblicati in Italia da Panini Comics, offrono volumi di circa 32 pagine, o 48 per i numeri speciali, al prezzo che oscilla dai 3 ai 5 euro, un manga presenta mediamente circa 200 pagine e viene inserito nella stessa fascia di prezzo di vendita. Sebbene i primi garantiscano tavole spettacolari e interamente colorate, molti acquirenti puntano ad avere un prodotto che li possa intrattenere per più tempo.

La seconda ragione riguarda invece la facilità di trovare manga in libreria piuttosto che graphic novel o scaffali interamente dedicati ai comics, che si trovano invece in negozi specifici come le fumetterie. È ormai normale recarsi in una qualsiasi libreria e trovarsi di fronte ad almeno un angolo dedicato al fumetto giapponese, mentre appare più complicato trovarvi l’ultimo numero di Spider-Man o Batman.

Il terzo motivo è la bassa barriera d’ingresso richiesta ai lettori per avvicinarsi ai manga. Il tipo di narrazione, scandita con un ritmo lento rispetto a quanto avviene nei comics, risulta più semplice da seguire e, a meno che non si compri un numero avanzato della serie a cui si è interessati, la storia è lineare nella maggior parte dei casi e non presenta ramificazioni in altre opere. Va comunque sottolineato che i publisher americani, basandoci sempre su Marvel e DC, tendono a creare periodicamente punti d’inizio per i nuovi lettori per i supereroi più conosciuti e che hanno alle spalle diversi decenni di storie e sviluppi.

Infine, la quarta motivazione riguarda il contenuto. I manga hanno in genere storie più accessibili e contenuti più vari. Si va dai toni più leggeri degli slice-of-life o delle rom com, fino alle spettacolari battaglie degli shonen più conosciuti, ma anche alle avventure drammatiche come quella di Gatsu in Berserk. Chi si avvicina, o è appassionato di manga, ha una pletora più vasta di storie e generi tra cui scegliere rispetto agli universi DC o Marvel.