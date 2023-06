Tutti i manga di Weekly Shonen Jump che potrebbero finire nel 2023, ci sono tre big

Weekly Shonen Jump è una rivista giapponese di manga pubblicata settimanalmente dalla Shueisha. Fondata nel 1968, la rivista è diventata la più influente e popolare nel mondo dei manga grazie a un exploit arrivato negli anni '80 e '90, grazie a molti titoli di successo che sono diventati veri e propri fenomeni culturali come Dragon Ball.

Al giorno d'oggi, Weekly Shonen Jump continua la propria corsa editoriale nonostante le continue modifiche al mercato, che si sta orientando sempre di più verso il digitale. È sempre necessaria un'infornata di titoli freschi ogni trimestre che permette di dare più varietà e di eliminare i progetti che non funzionano. Ci sono però anche storie che stanno per giungere alla loro conclusione naturale, ed ecco perché ci sono molte serie che finiranno nel 2023 su Weekly Shonen Jump. In particolare, ci sono diversi pezzi grossi sul punto di concludersi, vediamo quali sono.

Il primo in dirittura d'arrivo sembra essere Mashle, il manga di Hajime Komoto arrivato al suo quindicesimo volume. Per stessa ammissione dell'autore, la storia non sarebbe stata lunghissima e difficilmente avrebbe raggiunto i 20 volumi. Il punto della storia attuale sembra essere lo scontro finale di Mash Burnedead e quindi mancherebbe molto poco prima di una conclusione.

Ci sono ovviamente anche dei titoli che stanno avendo poca fortuna con i lettori, serie come Fabricant 100 e Cipher Academy, sempre negli ultimi posti del TOC, che potrebbero essere affiancati presto da Tenmaku Cinema, nuova serie degli autori di Food Wars ma che non sembra aver catturato particolari attenzioni. A destare di più l'attenzione sono però tre titoli in particolare.

Appurato che Eiichiro Oda non concluderà ONE PIECE prima di qualche altro anno, sul punto di finire ci sono i tre giganti My Hero Academia, Jujutsu Kaisen e Black Clover. Il terzetto ha tirato la carretta insieme al popolare manga piratesco negli ultimi cinque anni e quindi la loro conclusione, quasi contemporanea, avrà effetti importanti sulla rivista. Kohei Horikoshi ha già annunciato che sta per concludere quasi tutti gli scontri, mentre Black Clover è da diversi mesi nella saga finale e ha ormai lanciato l'ultima guerra. Jujutsu Kaisen, invece, sembra aver fatto partire la serie di scontri finali e lo stesso autore ha detto più volte di voler terminare la serie nel 2023 o al più nella prima metà del 2024.

I prossimi mesi segneranno quindi un giro di boa importante per Weekly Shonen Jump, con la rivista che potrà contare certamente sulla popolarità di Sakamoto Days e Blue Box, con l'emergente Akane Banashi a dare un'altra mano, ma che manca di hit davvero forti oltre l'inossidabile ONE PIECE.