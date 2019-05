Il manga di Welcome to the Ballroom sta per tornare!

Purtroppo non sempre un autore riesce a mantenere regolare la sua pubblicazione all'interno di una rivista. Non di rado, durante una serializzazione, capitano imprevisti che non si è in grado di prevedere, che rallentano a conti fatti il proseguimento di un progetto. Questo, purtroppo, era accaduto anche a Welcome to the Ballroom.

Proprio per questo motivo, la notizia arrivata lunedì, sul profilo twitter del mangaka, che recitava come l'autrice avesse iniziato a riprendere in mano la matita, ha scatenato i fan che sin dal suo inizio su Monthly Shonen Magazine hanno seguito con avidità la serie. Ed è sempre sulla stessa rivista che la Takeuchi sensei tornerà a riappropriarsi della sua fetta di pubblico, il prima possibile a quanto si evince. Infatti, l'autrice sta poco a poco iniziando a portarsi avanti con la storia e con i primi preparativi, una velocità sostenuta e comprensibile dati i motivi di salute che l'hanno costretta al riposo forzato dal dicembre 2017, quando il manga andò in pausa a tempo indeterminato. Non si ha ancora una data ufficiale di uscita del nuovo capitolo, ma pare che il conto alla rovescia stia contando i suoi ultimi giorni.

Welcome to the Ballroom, inoltre, ha goduto di una serie animata prodotta dallo studio Production IG, azienda nota in tutto il settore per la sua qualità artistica, diffusa sottotitolata in italiano su Amazon Prime Video. A proposito di manga costantemente in pausa, nuove novità sono arrivate per due titoli che si contendono il podio dello hiatus, ovvero Hunter x Hunter, che è stato recentemente confermato aver superato le 73 milioni di copie distribuite in tutto il mondo, e Berserk, che ha ripreso da poco la sua serializzazione.

E voi, invece, siete contenti della ripresa del fumetto?