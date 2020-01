Anche MangaDex ha problemi legali: chiuderà uno dei più grandi database di manga pirata?

Negli anni 2000, con la diffusione di internet, ha iniziato a spopolare il fenomeno delle scan di manga, pagine provenienti dal Giappone e scannerizzate, tradotte e pubblicate su internet in varie lingue. Tutto questo naturalmente in modo illegale. Ad oggi però, i siti pirata stanno riscontrando vari problemi legali con le case editrici ufficiali.

Nelle settimane scorse abbiamo assistito a un ridimensionamento prima e chiusura poi di MangaRock, uno dei più grandi siti aggregatori di materiale rubato. A esso si è aggiunto MangaStream, il gruppo di scanlator più famoso del web, e poi Jaimini's Box. Adesso la Viz Media potrebbe aver trovato un'altra importante vittima.

Pochi giorni fa il sito Mangadex è andato in down improvvisamente, con gli amministratori che hanno avvisato con pochissimo anticipo che il portale avrebbe sostenuto un cambio di server. Ciò ha causato l'impossibilità di accedere a Mangadex e, secondo le intenzioni di chi opera sulla piattaforma, il processo durerà per 72 ore.

Secondo Torrent Freak però ci sarebbero dei retroscena piuttosto importanti su questo cambio improvviso: se solitamente, in casi di manutenzione, Mangadex prepara i suoi lettori con un discreto anticipo, stavolta la causa della celerità è da riscontrarsi in una denuncia per violazione del DMCA da parte della Viz Media, azienda statunitense posseduta da Shueisha.

L'avviso è stato inviato a Cloudflare, programma che aiuta a difendersi da alcuni generi di attacchi informatici ma che serve anche per migliorare l'anonimato, che è stato quindi costretto a divulgare all'azienda di manga i dati su chi possiede il sito di Mangadex. Non è comunque certo che le cose siano correlate, eppure le tempistiche sono piuttosto particolari. Che risvolti ci saranno per il database più amato dai lettori di tutto il mondo?

Gli ultimi eventi hanno fatto constatare un effettivo aumento consistente di visite al portale ufficiale di MangaPlus, e l'intenzione della Viz Media potrebbe essere quella di fare finalmente tabula rasa di tutti i siti web che trattano le sue opere indebitamente.