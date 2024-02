I mangaka hanno sempre meno diritti: l'autore di Hajime no Ippo solleva la polemica

In un'industria piramidale come quella dei manga, dove il controllo (e l'esercizio) dei diritti di sfruttamento commerciale delle opere è detenuto dagli editori, gli autori si trovano spesso a combattere per affermare la propria centralità. Un esempio lo osserviamo nelle recenti polemiche sollevate da George Morikawa, l'autore di Hajime no Ippo.

In una serie di tweet al vetriolo pubblicati due giorni fa sul suo account X, il fumettista ha concentrato l'attenzione sull'assenza di qualsiasi potere contrattuale degli autori di manga nel momento in cui le loro opere diventano oggetto di adattamenti, sottolineando al tempo stesso l'impossibilità del singolo autore nel soverchiare quella spirale continua di ingerenze e prevaricazioni che alcuni editori nipponici presentano ai danni dei creatori (e, secondo l'artista, alle opere stesse). Rivolgendosi così ai fumettisti del domani, Morikawa afferma la necessità di credere nella centralità dell'artista, sostenendo che il suo pensiero sia “assoluto proprio perché l'autore originale è di per sé assoluto”.

Con questa breve frase, a cui seguiranno molti altri tweet sul tema, il mangaka di Hajime no Ippo asserisce con fermezza che il creatore di un'opera dovrebbe godere in piena libertà dei diritti della sua stessa creazione, sia per quanto riguarda la delineazione degli intrecci futuri del singolo manga, sia in merito alle strategie narrative/produttive che i responsabili dei vari adattamenti perseguono al di là del controllo/consenso del mangaka. Per Morikawa, infatti, “solamente l'autore conosce il futuro. Ed è per questo che egli/ella è l'unico in grado di determinare il prosieguo dell'opera”. Un pensiero, questo espresso dal fumettista, ritenuto come dogmatico, perché secondo Morikawa “tutto ciò che osservano i lettori, compresi gli editori e gli adattatori, è un qualcosa che appartiene già al passato. Solo l'autore originale” si legge in un successivo tweet “conosce il mondo che si estende oltre gli eventi. E questo vale in particolare per quelle serie che sono ancora in corso di produzione”.

Ma le invettive del fumettista non terminano qui, tanto che il mangaka sposta l'attenzione a tutto quell'universo degli adattamenti che tanto fa penare i creatori di opere originali, in contrasto continuo con gli editori e con coloro che si occupano della traduzione (cinematografica, televisiva o teatrale) del lavoro. In questo senso, sono le stesse case editrici, come abbiamo visto nel caso dei due noti leaker arrestati in Giappone, a detenere i diritti di sfruttamento commerciale dell'opera, motivo per cui possono decidere in totale autonomia come accordarsi con gli sceneggiatori o altri produttori per l'adattamento di un manga, anche senza il consenso dell'autore originale.

È da questa prospettiva che vanno lette le successive lamentele del mangaka, con Morikawa che in riferimento alla necessità di arrivare alla costituzione di un maggiore dialogo tra editori-creatori, getta qui luce sull'importanza del controllo creativo che il singolo autore deve esercitare. Secondo il fumettista, infatti, “le alterazioni, gli interventi o gli adattamenti passati possono erodere il presente dell'opera, e influenzare il suo futuro. È per questo che l'espressione aperta delle nostre opinioni appare importante. Ciò a cui dobbiamo tendere non è un atteggiamento dominante, ma la costituzione di un clima di mutuo rispetto, gratitudine e coraggio”.

“È inaccettabile perciò” prosegue Morikawa “che il futuro dell'opera venga rovinato dall'intervento altrui. Perché gli unici che possono proteggere questo futuro sono gli autori originali dell'opera stessa” Questo tema, soprattutto alla luce della recente morte della mangaka Hinako Ashihara, sospettata di essersi suicidata in seguito alle pressioni ricevute per aver criticato pubblicamente l'adattamento live-action del suo ultimo manga, assume ancora più rilevanza simbolica. E testimonia come il problema del decentramento della figura del creatore all'interno dell'industria sia ormai percepito come endemico.