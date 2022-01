Quella volta che i mangaka finirono sulla copertina di Weekly Shonen Jump

I mangaka oggi sono spesso segreti, rivelando soltanto scampoli della propria vita tramite commenti e affidando i propri pensieri a qualche post su Twitter. Sono in pochissimi a presentarsi in TV a volto scoperto o in foto, vedasi ad esempio la segretezza di Eiichiro Oda, autore di ONE PIECE. Ma un tempo non era così per gli autori di Shonen Jump.

Tra le numerosissime copertine che la rivista dedica ogni settimana ai propri protagonisti più in vista, Weekly Shonen Jump dedica anche cover speciali. Talvolta queste raggruppano tutti i protagonisti dei manga in rivista, altre volte sono dedicate a occasioni davvero speciali. Oggi vi racconteremo proprio di una di queste occasioni.

Il numero 05-06 di Weekly Shonen Jump del 1993, pubblicato il 25 gennaio 1993, fu una delle ultime apparizioni di questo genere di copertine con i mangaka in bella vista. Come si può vedere in basso, nella foto tutti quanti sono vestiti elegantemente, con completo e papillon mentre reggono un trofeo con sopra la statuetta del pirata stilizzato usato da Jump come mascotte. L'occasione da celebrare era semplicemente l'arrivo del 1993, con tutti gli auguri del caso da parte dei 22 manga pubblicati.

Questo l'elenco dei manga pubblicati in quel periodo con i relativi autori, così da poter associare foto e personaggio:

Slam Dunk di Takehiko Inoue

Yu degli Spettri di Yoshihiro Togashi

Dragon Ball di Akira Toriyama

Rikito Densetsu: Oni wo Tsugu Mono di Masaru Miyazaki e Takeshi Obata

Kochikame di Osamu Akimoto

BØY di Haruto Umezawa

Dragon Quest: Dai la Grande Avventure di Riku Sanjo, Yuuji Horii e Koji Inada

Le Bizzarre Avventure di Jojo di Hirohiko Araki

Rokudenashi Blues di Masanori Morita

Shin Jungle King Tar-chan di Masaya Tokuhiro

Bon-Bon Slope High School Drama Club Yutaka Takahashi

Kyūkyoku!! Hentai Kamen di Yoshichika Ando

Monmonmon di Tsunomaru

Psycho+ di Ryu Fujisaki

Keiji il Magnifico di Keiichiro Ryu, Tetsuo Hara e Aso Mio

Chibi di Yoichi Takahashi

Rashomon no Kazoku di Akira Miyashita

Pennant Race: Yamada Taiichi no Kiseki di Koji Koseki

Outer Zone di Shun Mitsuhara

Alcuni autori sconosciuti ma anche leggende come Takahashi di Captain Tsubasa, l'immancabile Toriyama, Togashi alla sua prima serie e tanti altri ancora in questa copertina di quasi 19 anni fa. Li riconoscete tutti? E in questa foto si può notare ancora una volta perché Hirohiko Araki è reputato un vampiro.