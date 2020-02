Al mangaka di Gantz non piacciono ONE PIECE e altri: quali sono i suoi manga preferiti?

I mangaka spesso si apprezzano a vicenda, facendosi i complimenti e commentando le rispettive serie. In tanti stringono anche amicizia, ma sembra che ci sia un autore fuori dal giro: Hiroya Oku, famosissimo per Gantz e Inuyashiki, attualmente al lavoro su Gigant e Gantz:E. E una frase dell'autore su Twitter scatena un'infinità di domande.

In risposta a diversi tweet, questa settimana Hiroya Oku ha rivelato quali manga apprezza. O meglio, rispondeva sì o no ai nomi fatti dai tanti fan, specialmente occidentali, che ponevano questa domanda. Uno dei casi più eclatanti è stato il no ad Hunter x Hunter, opera di Yoshihiro Togashi pubblicata a fasi alterne.

Ma in realtà le domande sono state molte di più, generando un infinito elenco di "no" contro i più limitati "sì". Come potete vedere nel tweet in calce, l'autore di Gantz ha risposto di no ai seguenti manga: Tokyo Ghoul, Baki, L'Attacco dei Giganti, Gintama, Detective Conan, Blame, Vinland Saga e ONE PIECE.

Questi i nomi più famosi che l'autore ha rivelato di non apprezzare, mentre i sì si sono soffermati su quattro manga: Akira, Vagabond, Kingdom e Berserk. L'autore non ha fatto capire se le risposte sono causate dal fatto che non ha mai letto i manga di sopra, quasi tutti recenti e shonen, oppure se non è convinto delle loro qualità. Sta di fatto che i quattro manga che ha ammesso di apprezzare sono quattro seinen di elevato spessore. Siete sorpresi dei gusti dell'autore di Gantz?