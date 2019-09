I mangaka di Golden Kamui e Inuyasha si aprono in un'intervista doppia

È in arrivo una particolare intervista tra due mangaka, coinvolti in opere estremamente diverse e per due case editrici diverse. Stiamo parlando di Satoru Noda, mente e braccio di Golden Kamui, e Rumiko Takahashi, la famosissima mangaka che ha dato vita a tante storie dagli anni '80 in poi come Inuyasha, Ranma 1/2 e Lamù.

I due creatori hanno annunciato, tramite le riviste in cui pubblicano i rispettivi manga, che ci sarà un'intervista congiunta in due parti. Questo incontro tra i due autori potrà essere trovato su Weekly Shonen Sunday di Shogakukan e Weekly Young Jump di Shueisha diviso in due fasi, una pubblicata il 18 settembre e l'altra il 25, mentre sull'app di Shogakukan Sunday Webry è già disponibile l'intervista completa.

Questa è stata pensata per celebrare due volumi che usciranno contemporaneamente, ovvero il diciannovesimo per Golden Kamuy, che conterrà anche un OAV, e il primo di MAO, nuova serie della Takahashi partita solo pochi mesi fa. Sarà interessante scoprire di cosa parleranno, considerato che il manga di Satoru Noda è un seinen storico incentrato sulla regione dell'Hokkaido, mentre le serie della Takahashi hanno molti elementi romantici, shonen e sovrannaturali.