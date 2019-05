Il mangaka di GTO - Great Teacher Onizuka si lancia nella fantascienza

Sono pochi gli autori giapponesi a riuscire a concentrarsi su più opere contemporaneamente, con la maggior parte che si focalizza solo sulla propria opera in corso. Tohru Fujisawa, invece, è uno dei mangaka più prolifici per quanto riguarda il numero di opere gestite, tra cui ricordiamo GTO: Paradise Lost attualmente in pausa.

Fujisawa ha deciso di non accontentarsi di Red Data Planet, una serie annunciata da poco e che porterà avanti insieme al mangaka Iomaru su Bessatsu Shonen Champion. Infatti, il sesto volume della rivista Young Magazine the 3rd di casa Kodansha ha rivelato pochi giorni fa che il mangaka di GTO - Great Teacher Onizuka pubblicherà un capitolo autoconclusivo di ben 67 pagine.

La storia si intitolerà "Sodom Keepers" e sarà un'opera breve di fantascienza. In calce potete vedere la prima vignetta di presentazione che la rivista ha pubblicato per il capitolo, con un ragazzo dall'apparenza ribelle e un berretto con un teschio nero, e una ragazza con un cappello rock e una benda sull'occhio destro.

Tohru Fujisawa sta lavorando anche a Re: Animal Joe, mentre ha deciso di concludere il manga legato al prequel di GTO Shonan Junai Gumi, Shonan Seven, in altri tre capitoli.