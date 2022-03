Mangaka contro la guerra in Ucraina, la Japan Cartoonists Association si schiera

La Japan Cartoonists Association ha rilasciato una dichiarazione formale sul suo sito web riguardo all'invasione russa dell'Ucraina, affermando di desiderare una rapida fine del conflitto armato. L'Associazione ha affermato la sua posizione contro la guerra, spiegando che l'ascesa del manga ha avuto luogo dopo la fine della seconda guerra mondiale.

Molti dei pionieri della forma d'arte erano dei sopravvissuti alla guerra. Pertanto, il medium del manga è costruito sulle "preghiere per un mondo per i bambini dove la guerra non accadrà mai più". L'Associazione ha esteso la sua gratitudine all'Ucraina per il sostegno manifestato in seguito al terremoto e allo tsunami del Tōhoku del 2011 e all'incidente nucleare di Fukushima.

Gli artisti ucraini hanno partecipato al progetto di beneficenza "Okiagari-koboshi" del designer giapponese Kenzo Takada. L'associazione ha inviato un "Manga-koboshi" in Ucraina come ringraziamento, che ha innescato uno scambio culturale che continua ancora oggi.

"È una grande gioia per noi che il manga giapponese sia amato in Ucraina, in Russia e in tutto il mondo. Tutti i suoi lettori sono anche eredi di una preghiera per la pace", ha scritto l'Associazione.

Tra i membri di rilievo dell'Associazione ci sono il creatore di Hajime no Ippo, Jyoji Morikawa e il creatore di Rocky Joe, Tetsuya Chiba (insieme a Yoshiharu Tsuge sono i primi mangaka membri della Japan Art Academy). Il suo attuale presidente è il creatore di Lady Ann, Machiko Satonaka. Altre figure chiave della cultura popolare giapponese hanno risposto alla situazione umanitaria in corso.

YOSHIKI, membro di X Japan, ha donato 10 milioni di yen (circa 87.000 dollari) all'Ukraine Humanitarian Crisis Emergency Assistance Fund. Il musicista ha commentato: "Ho fan e amici fantastici sia in Ucraina che in Russia e mi ha spezzato il cuore sentire di questa situazione. Il minimo che posso fare è contribuire a qualcosa per aiutare gli sfollati o i feriti. Sto pregando per la sicurezza di tutti".

Il direttore artistico Nizo Yamamoto (Castle in the Sky, The Girl Who Leapt Through Time, Magnetic Rose) ha annunciato lunedì su Twitter che si oppone all'invasione della Russia in Ucraina. L'artista, che è nato a Nagasaki nel dopoguerra nel 1953, sta progettando di fare una donazione personale all'UNICEF o di vendere opere d'arte per beneficenza. Annuncerà i dettagli in una data successiva.

L'attrice Megumi Ogata ha commentato su Twitter lunedì, dicendo che l'ultimo paese che ha visitato prima del COVID-19 è stata la Russia. Lo ha descritto come un paese pieno di persone dal cuore caloroso con un apprezzamento per le arti, e ha scritto: "Rispetto profondamente tutti coloro che stanno agendo in un paese dove è difficile parlare. Spero vivamente che siate al sicuro".

In ultimo, rimaniamo in tema guerra ma ci spostiamo negli Stati Uniti, dove il poster di un'anime girl è stata usato per il reclutamento nell'esercito.