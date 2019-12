Il mangaka Hirohiko Araki si unisce ai fan e si fa riprendere in pose alla Jojo

Hirohiko Araki è noto per Le Bizzarre Avventure di Jojo, storia generazionale che dura sotto formato di manga da metà degli anni '80. Specie con gli ultimi cambi stilistici, si sono affermati nell'immaginario collettivo le cosiddette "pose alla Jojo", ovvero quelle posizioni particolari che assumono i vari protagonisti delle otto parti di Jojo.

Una serie bizzarra e particolare come Le Bizzarre Avventure di Jojo non poteva che avere un creatore altrettanto particolare. Hirohiko Araki ha deciso di posare insieme ai suoi fan con diverse pose da Jojo. Presentandosi a un raduno di appassionati, nelle quattro foto che vedete in calce si è unito ai fan che posavano e, nonostante l'età e l'abbigliamento formale, è riuscito a porsi come i personaggi che egli stesso ha creato.

Il mangaka poi non ha perso l'occasione per disegnarsi in stile Le Bizzarre Avventure di Jojo, affiancandosi a Rohan Kishibe che riceverà un nuovo OAV a breve. Nel secondo tweet vedete infatti Hirohiko Araki disegnato come un personaggio del suo mondo, illustrazione risalente a qualche anno fa.

Le Bizzarre Avventure di Jojo è in corso con l'ottava parte, Jojolion, mentre nel settore animato si è da poco concluso Vento Aureo. I fan però sono già in attesa di vedere un anime di Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean, sesta parte con protagonista Jolyne Kujo.