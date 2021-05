Il mangaka Ichiro Tominaga è scomparso all'età di 96 anni

Questo mese di maggio si sta rivelando davvero infelice. Alle scomparse del nostrano Franco Battiato e di Kentaro Miura, si aggiunge quella di Ichiro Tominaga, illustre mangaka giapponese famoso in patria per opere come Chinkoro Ane-Chan e Sekkachi Neeya. L'autore si è spento all'età di 96 anni.

Ichiro Tominaga è morto il 5 maggio 2021 a Setagaya, Tokyo. Sebbene la scomparsa sia avvenuta a inizio mese, come tradizione giapponese la notizia è stata diffusa dal quotidiano Ehime Shimbun solamente in seguito per permettere ai familiari di vivere questo immenso dolore lontano dai riflettori.

Tominaga nacque nel 1925 nella città di Kyoto e si trasferì a Tokyo nel 1951 per iniziare a lavorare come mangaka. Destinata a un pubblico prevalentemente adulto, la sua opera più rinomata, Chinkoro Ane-Chan, possiede un umorismo familiare e talvolta erotico. Oltre che noto per le sue opere, Tominaga era spesso ospite del programma televisivo Owarai Manga Dojo.

Sebbene avesse una personalità brillante e allegra, sul lavoro Tominaga era intransigente. Nel 1986 vinse il Japan Cartoonists Association Award e una medaglia Purple Ribbon dal governo giapponese nel 1992. Inoltre, fu eletto direttore onorario del Kibi Kawakami Fureai Manga Musem, che si trova nella prefettura di Okayama.



