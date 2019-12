I mangaka illuminano la Jump Festa, ecco i tributi degli autori, da Oda a Kishimoto

La Jump Festa è un evento di importanza capitale per la Shueisha, la quale coinvolge tutte le proprie riviste, dalla famosa Weekly Shonen Jump a quelle meno popolari come Saikyo Jump e Grand Jump. Ma ognuna ha uguale obbligo di fare del proprio meglio per migliorare la fiera, e i tanti mangaka delle riviste danno il proprio contributo.

Una delle cose più apprezzate è la vista sulla lunga parete che vede affissi i tanti quadri con gli shikishi, fogli di cartoncino speciali utilizzati soprattutto in Giappone e dai mangaka per effettuare disegni rapidi ma comunque di ottima qualità, colorati dai vari personaggi.

La lunga galleria che potete osservare in calce riporta tantissimi di questi esponenti, dai più famosi di Weekly Shonen Jump come ONE PIECE, My Hero Academia, Haikyu!!, Samurai 8, a quelli di altri manga che si sono ritagliati uno spazio come Kaguya-sama: Love is War, World Trigger, Blue Exorcist, ai nomi importanti come Hirohiko Araki col suo Jojolion e Takeshi Obata con Platinum End. Non mancano anche i titoli di Jump+, spalla digitale di Weekly Shonen Jump dove vengono pubblicate tante serie e autori di spessore, né le riviste spin-off come Jump SQ.19 che portano autori del calibro di Katsura Hoshino (D.Gray-man) e Yasuhiro Nightow (Blood Blockade Battlefront).

Il lungo elenco coinvolge anche le serie più giovani come Spy x Family, Zipman!! e Agravity Boys. Dei tanti disegni di cui sono state condivise le foto, qual è il vostro preferito?