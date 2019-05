La mangaka di Lady Oscar realizza un'illustrazione per un film

La creatrice del manga "le rose di Versailles",Riyoko Ikeda, - dopo essere tornata con nuovi capitoli del manga - ha provveduto a realizzare un'illustrazione di Penelope Cruz per il nuovo film scritto e diretto dal regista iraniano Asghar Farhadi, Everybody Knows, thriller psicologico con un'altra presenza importante che risponde al nome di Javier Bardem.

Il film, che sarà proiettato in Giappone il primo Giugno, seguirà le vicende di una ragazza spagnola di nome Laura (interpretata da Penelope Cruz), che farà ritorno nella sua città natale vicino Madrid alla riscoperta del suo precedente amore Paco (interpretato da Bardem). Nel momento in cui la figlia di Laura, Irene, viene rapita - la sua famiglia incomincia ad investigare.

L'illustrazione della sempreverde Riyoko Ikeda mostra Laura mentre abbraccia delicatamente Paco, in un'illustrazione che verrà distribuita attraverso dei volantini in scorta limitata alla proiezione del film. La pellicola verrà distribuita un po piu' avanti in occidente, a Settembre in Spagna e a Febbraio negli Stati Uniti.

