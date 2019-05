Il mangaka di Lupin III stava collaborando con la DC prima del suo decesso

La morte di Monkey Punch, il famoso mangaka passato all'immortalità grazie all'opera Lupin III, scosse tutto il mondo fumettistico e non solo un mese fa. Nei giorni successivi non sono mancati fan e creatori di tutto il mondo che hanno dato il loro contributo per la memoria del popolarissimo autore.

A giorni di distanza, anche la DC Comics ricorda Monkey Punch, rivelando un rapporto esclusivo che stava tenendo con il mangaka nell'ultimo periodo. Infatti, la casa editrice statunitense ha rivelato lo scorso giovedì che l'autore di Lupin III stava collaborando con loro. Ciò ha portato, nella giornata di ieri, a rivelare un'illustrazione di Shazam disegnata dal mangaka in persona, con l'eroe americano mentre beve una cola dal bicchiere.

In calce potete vedere l'immagine di Shazam ridisegnato secondo lo stile iconico dell'autore di Lupin III, il quale amava i fumetti e cartoni americani, citando proprio la DC Comics tra le ispirazioni. La DC ha anche annunciato che, nel prossimo periodo, rivelerà anche i disegni che Monkey Punch aveva preparato per Batman, Supergirl e Aquaman, insieme ai dettagli della campagna promozionale che il mangaka e la casa editrice avevano programmato.

Il film di Shazam è arrivato il mese scorso nelle sale italiane, e potete leggere la nostra recensione scritta da Luca Ceccotti.