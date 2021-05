Il mangaka di My Hero Academia ha amato disegnare una scena su Dabi: ecco quale

Kohei Horikoshi ormai è alle prese con My Hero Academia da quasi otto anni. Con oltre 300 capitoli pubblicati su Weekly Shonen Jump, è una delle serie più longeve della rivista e una delle più apprezzate del momento. Di conseguenza, sono stati inseriti tanti momenti importanti per molti personaggi di spessore.

Negli ultimi mesi si sono concretizzate le teorie dei fan con la rivelazione di Dabi, un momento importante per la saga e per lo sviluppo di alcuni personaggi. Con l'uscita della rivista Jump GIGA per larga parte dedicata a My Hero Academia, Kohei Horikoshi è stato coinvolto in un'intervista dove ha rivelato varie cose sulla produzione del manga.

Una di queste si concentra proprio sulla rivelazione di Dabi e su uno dei momenti che l'autore ha più amato disegnare. Horikoshi menziona il momento in cui Dabi rivela il suo nome a Endeavor e Shoto Todoroki, in cui si è particolarmente divertito nel disegnare l'espressione di Endeavor in cui sembra un semplice vecchio, mentre cerca di conciliare psicologicamente il suo dovere di eroe e quello di padre.

Horikoshi pensa di aver fatto un buon lavoro nella realizzazione di quella parte, rivelando anche che il dipartimento editoriale si mise a ridere quando vide quella parte. Sempre Dabi è al centro di My Hero Academia 30, sia con la copertina ufficiale che con quella alternativa.