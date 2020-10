I mangaka di My Hero Academia e Black Clover si scambiano e realizzano queste copertine

My Hero Academia e Black Clover sono al momento due delle più grandi serie pubblicate su Shonen Jump. I manga sono due titoli che hanno avuto da subito un grande successo, e i loro rispettivi anime li hanno resi famosi in tutto il mondo.

Yūki Tabata e Kōhei Horikoshi hanno realizzato uno scambio molto speciale. I due mangaka infatti hanno realizzato due copertine per i volumi delle loro opere, dove Tabata ha creato una copertina di My Hero Academia e Horikoshi ne ha realizzata una per Black Clover. Come sempre, vi lasciamo l’immagine in fondo a questa news.

Queste due magnifiche copertine ci hanno lasciati a bocca aperta! Quello che salta all’occhio è che lo stile del creatore di Black Clover si sposa benissimo con il carattere e l’estetica di Bakugo, il più spigoloso dei tre personaggi raffigurati nell'illustrazione. Izuku invece ci ricorda un po’ Asta (ma con i capelli verdi!).

Horikoshi è famoso per il suo stile vivace e per le linee più morbide. Questo significa che Asta nella versione di My Hero Academia sembra più arrotondato, più bambino, ma mantiene comunque la sua aria da mascalzone. Lo stesso vale anche per Noelle e Yuno, di certo Horikoshi si è divertito parecchio nel disegnare il nostro amato trio.

E mentre la pandemia non ferma i lavori sulla quinta stagione di My Hero Academia, secondo il director di Black Clover il nuovo arco narrativo arriverà presto. Ci aspetta un 2021 molto interessante!