I mangaka di ONE PIECE e My Hero Academia uniti grazie a pokémon

I videogiochi stanno creando sempre più gruppi di persone grazie alle numerose feature dell'online. Spesso per abbattere un boss o semplicemente per compiere le azioni più basilari è necessario unirsi ad altri giocatori per organizzarsi. Pokémon GO è diventato un maestro in questo grazie ai raid, che hanno unito ONE PIECE e My Hero Academia.

Mentre i loro manga proseguono su Weekly Shonen Jump al fianco di nuove serie, gli autori di My Hero Academia e ONE PIECE rinsaldano ancora la loro amicizia. Eiichiro Oda ha sfruttato il solito spazio dedicato ai commenti dei mangaka per menzionare uno scambio effettuato con Kohei Horikoshi durante la festa di inizio della Shueisha.

Entrambi i mangaka giocano a Pokémon GO, e Oda ha commentato uno scambio di Rayquaza shiny. Purtroppo per l'autore di My Hero Academia, il Rayquaza nero di Oda non è diventato molto forte. In calce potete leggere il commento in questione in inglese, tratto dall'elenco su MangaPlus.

I manga stanno proseguendo senza troppi patemi sulla rivista Weekly Shonen Jump. ONE PIECE è arrivato col capitolo 970 a un punto fondamentale della storia, mentre Horikoshi ha da poco confezionato il capitolo 259 di My Hero Academia, il quale però ha destato qualche critica dal mondo cinese e coreano.