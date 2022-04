Il mangaka di One-Punch Man e i disegni iperrealistici: i suoi disegni diventano virali

I mangaka hanno tutti uno stile riconoscibile e spesso riescono a raggiungere livelli molto alti. Ci sono alcuni autori che però si distinguono nettamente dalla media, affermandosi come artisti capaci di riprodurre ogni cosa. E tra questi ultimi, la qualità di Yusuke Murata è ben nota. L'autore di One-Punch Man ha dato prova delle sue abilità.

All'autore non è bastato disegnare la tripla battaglia di One-Punch Man 155 o le altre assurde tavole del manga che sta portando avanti. Né sembra che gli sia bastato omaggiare Iron Man in un'illustrazione eccezionale. Yusuke Murata ha rivelato su Twitter di allenarsi molto con il disegno e che ultimamente stava cercando di riprodurre una sfera di vetro. Il risultato è nel primo tweet in basso, davvero ragguardevole. Ha poi continuato rivelando il disegno di una sfera di metallo che riflette uno scenario a colori, ancora una volta dall'esito apprezzatissimo.

Infine, il mangaka il 4 aprile ha pubblicato un bicchiere di vetro con dell'acqua dentro e la proiezione di un'ombra. Quest'ultimo disegno ha mandato in visibilio i fan del disegnatore di One-Punch Man che non riescono a credere a ciò che vedono: l'immagine infatti sembra una foto, data la grandissima cura che Yusuke Murata ha dedicato. Anche il mangaka George Morikawa è rimasto allibito dall'arte del suo collega. Una dimostrazione di abilità che consegna Murata all'elenco degli autori più bravi nel disegno dell'era odierna.