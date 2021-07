Il mangaka Shuzo Oshimi dichiara Inio Asano suo rivale: l'intervista a Maybe

Con le numerose pubblicazioni ad opera Planet Manga nel nostro paese, conosciamo bene le opere di Shuzo Oshimi. La sua carriera nel mondo dei manga è ben nota ormai, così come anche la psicologia e il modo di scrivere dell'autore, guadagnandosi il rispetto di molti critici e di un pubblico di nicchia.

Durante la sua carriera ha pubblicato i manga Dentro Mari, Aku no Hana - I Fiori del Male, Happiness, Chi no Wadachi - Tracce di Sangue e Okaeri Alice, questi ultimi due in corso con cadenza mensile. Shuzo Oshimi si è rivelato quindi essere un mangaka molto produttivo e sui generis, e nel corso della carriera è stato più volte associato a un altro professionista dell'industria.

In un'intervista alla rivista Maybe, Shuzo Oshimi ha dichiarato che Inio Asano è il suo rivale. I due si sono confrontati spesso in Giappone tramite alcune interviste e il pubblico spesso li avvicina per le tematiche trattate, molto particolari rispetto alla pletora di manga generici che vengono prodotti dalle varie riviste nipponiche.

Il creatore di Buonanotte Punpun, Solanin, What a Wonderful World è ora impegnato sulla pubblicazione di Dead Dead Demon's Dededededestruction e non ha risposto alle dichiarazioni del collega. I due autori vengono quindi ancora una volta legati, e non soltanto dai temi che disegnano e producono.