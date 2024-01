I mangaka smetteranno di esistere? L'IA potrebbe prendere il loro posto nei prossimi anni

In un'era in cui la tecnologia continua ad avanzare incessantemente, anche il manga giapponese è destinato a evolversi nei modi più inaspettati. Il passaggio dal cartaceo al digitale non è l'unico passo che l'industria compirà. Probabilmente, nel futuro più prossimo non ci sarà più spazio per icone come Akira Toriyama o Eiichiro Oda.

L'avvento della digitalizzazione ha portato i manga a passare dal cartaceo al digitale, grazie ad applicazioni dedicate e completamente gratuite come MangaPlus o Shonen Jump+. Nonostante ciò, l'amore per la lettura su carta e per il collezionismo ha permesso al manga di cartaceo di continuare a vivere e di prosperare. Riusciranno i manga a sopravvivere alla prossima fase del progresso tecnologico?

L'Intelligenza Artificiale sta prendendo il sopravvento in ogni singolo ambito della nostra quotidianità, ma lo farà anche per quanto riguarda l'industria dei fumetti nipponica? Il primo manga creato dall'IA è già stato creato, ma secondo uno studio questo non sarà un caso isolato. Forse, nei prossimi anni tra i migliori manga di sempre ne vedremo qualcuno realizzato dall'IA.

Secondo una ricerca condotta dall'editore francese Dupuis e Kadokawa, entro il 2028 gli editori nipponici intendono occuparsi autonomamente della distribuzione e della pubblicazione nei territori internazionali. Per realizzare ciò, le traduzioni sarebbero affidate non più a figure tradizionali e professionali come accade oggi, ma all'Intelligenza Artificiale. Ma se anche i mangaka venissero sostituiti?

Per quanto l'IA sia già in grado di realizzare storie interessanti, la fantasia e la creatività umana non ha rivali. Difficilmente vedremo figure esperte come Togashi venire sostituite da un computer. Il progresso tecnologico continuerà comunque ad avanzare e l'IA potrà diventare un ottimo alleato per il settore.