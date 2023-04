Un mangaka ha usato Unreal Engine 5 per creare il suo manga: la rivelazione di Inio Asano

Sono lontani i tempi in cui i mangaka creavano i propri manga usando soltanto pennino e fogli di carta. Dagli anni '60, tempi in cui lavorava il dio dei manga Osamu Tezuka, le cose sono molto cambiate con l'introduzione di tanti materiali utili. Gli ultimi tempi hanno visto poi l'introduzione del lavoro in digitale, che ha cambiato l'industria.

Chi ha cercato sempre di fare un lavoro particolare è Inio Asano, mangaka molto noto nel settore. Solanin, Buonanotte Punpun, What a Wonderful World, Dead Dead Demon's Dededededestruction e non solo: sono tanti i manga che portano la sua firma. In ognuno di essi, Asano ha riversato parte di sé, adoperando anche tecniche a volte uniche di disegno. Stavolta però il mangaka ha dato sfoggio di una tecnica in più, che ha appena rivelato su Twitter.

Mujina in to the Deep è il nuovo manga di Inio Asano, con appena due capitoli all'attivo. Nelle scorse ore, il mangaka ha postato un tweet sul famoso social di proprietà di Elon Musk, facendo una rivelazione molto importante. Ebbene, per Mujina in to the Deep, Inio Asano ha usato Unreal Engine 5. Come si vede in basso, dove c'è un confronto tra le tavole del manga e quelle create dal noto motore di gioco, il mangaka ha sfruttato la potenza di questo strumento per creare una base da ridisegnare, aggiungendo o modificando poi qualche piccolo elemento o personaggio per adattarlo alla propria storia e alle necessità del momento.

Soprattutto per le scene di combattimento di Mujina in to the Deep sembra che Inio Asano abbia trovato utile questo metodo, sul quale poi rivelerà altre informazioni in seguito. In sostanza, Unreal Engine 5 ha aiutato a creare un manga, probabilmente non lo scopo che era stato immaginato inizialmente dagli sviluppatori. Chissà se anche altri fumettisti, nipponici e non solo, faranno tesoro di questa visione di Asano.