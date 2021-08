MangaPlus si aggiorna con due nuove lingue, in arrivo l'italiano? L'editor risponde ai fan

MangaPlus, il sito web di Shueisha che permette al pubblico occidentale di leggere gratuitamente e legalmente tutti i nuovi capitoli delle loro serie preferite, si è appena aggiornato con un nuovo linguaggio, il russo. L'annuncio è arrivato direttamente dal profilo social dell'editor Momiyama, che ha approfittato dell'occasione per parlare dei prossimi update.

Al momento MangaPlus è disponibile in sole sei lingue: inglese, spagnolo, portoghese, indonesiano, thailandese e russo, e in passato Momiyama aveva dichiarato che in futuro sarebbero state aggiunte tante nuove localizzazioni. Nel suo ultimo tweet, l'editor ha scritto quanto segue: "A partire da oggi, MangaPlus è disponibile anche in russo. Spero che molti di voi leggano le nostre serie con la nuova localizzazione. Inoltre, vi anticipo che presto sarà aggiunta una nuova lingua, e vi confermo che il nostro obiettivo è sempre quello di riuscire a creare un sito che supporti tutte le lingue e che permetta a tutti i fan di leggere le nostre serie in contemporanea con l'uscita Giappone".

In Italia purtroppo gli utilizzatori di MangaPlus non sono molti, quindi è decisamente probabile che la prossima lingua aggiunta sia il francese, ma le parole di Momiyama sono sicuramente confortanti. Al momento la lista dei maggiori utilizzatori del sito comprende il pubblico francese, tedesco, italiano, polacco e olandese, quindi è possibile che il supporto alla nostra lingua sia aggiunto entro un paio d'anni al massimo.

E voi cosa ne pensate? State utilizzando MangaPlus? O preferite aspettare l'arrivo della lingua italiana? Ditecelo nei commenti!