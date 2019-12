MangaPlus e le sue classifiche: oltre ONE PIECE primo, quali sono i manga più seguiti?

La lettura di manga di Weekly Shonen Jump in questo 2019 è stata resa molto più semplice con un semplice gesto: l'arrivo di MangaPlus. L'applicazione ufficiale Shueisha ha infatti spalancato al mondo le porte dei manga della nota rivista, in modo gratuito e soprattutto legale.

Ciò ha permesso a tanti fan di leggere in inglese e spagnolo le varie opere presenti su Weekly Shonen Jump come ONE PIECE, My Hero Academia, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba e quelli provenienti da altre riviste come V-Jump con i suoi Dragon Ball Super e Boruto: Naruto Next Generations. Ora che è arrivato dicembre e sta quindi per terminare il 2019, Jump World ha deciso di tirare le somme.

One Piece: 9.299.245 Boruto: Naruto Next Generations: 5.173.504 Dragon Ball Super: 4.723.741 Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba: 2.984.575 SPY X FAMILY: 2.766.976 My Hero Academia: 2.624.621 Naruto: 1.694.853 Black Clover: 1.408.166 Jigokuraku - Hell's Paradise: 1.290.024 One Piece Re-Edition: 1.273.695

La pagina, il cui post originale è presente in calce, ha cumulato le visite dell'edizione inglese e di quella spagnola, mostrando le visite arrivate dal mondo a MangPlus. Neanche a dirlo, ONE PIECE è primo e con un distacco estremo: ha avuto quasi il doppio delle visite del secondo classificato, Boruto: Naruto Next Generations. Terzo un altro titolo importante come Dragon Ball Super, mentre la recente scoperta Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è fuori dal podio al quarto posto.

I titoli di Weekly Shonen Jump sono comunque molto presenti, mentre spiccano le sorprese di Jump+ come Spy x Family e Jigokuraku - Hell's Paradise. Cosa ne pensate della classifica di MangaPlus? E quali serie vi piacerebbe venissero aggiunte alla piattaforma?