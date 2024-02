MangaPlus compie 5 anni: dalla serie più letta all'arrivo della lingua italiana

Sono trascorsi cinque anni dall'esordio di MangaPlus, il servizio offerto da Shueisha che permette agli appassionati di leggere gli ultimi capitoli dei manga pubblicati dalla casa editrice in modo del tutto gratuito. In occasione di quest'anniversario è stato rivelato qual è la serie manga più letta della piattaforma.

MangaPlus è un servizio che nasce in risposta al fenomeno incontrollato e gravissimo della pirateria manga. Con questo servizio ai lettori viene offerta la possibilità di leggere i primi tre e gli ultimi tre capitoli di un manga edito da Shueisha. È possibile dunque seguire gratuitamente e comodamente dal web la serializzazione settimanale di opere come ONE PIECE, Jujutsu Kaisen e My Hero Academia, oppure quella mensile di Dragon Ball Super e Boruto. L'unica "pecca" del servizio consiste nelle poche lingue a disposizione. Al momento, infatti, su MangaPlus non è presente l'italiano, per cui la piattaforma è poco fruibile per chi è meno avvezzo con la lingua inglese. Da tempo si parla di un adattamento di MangaPlus nella lingua italiana – come lasciava intendere il codice sorgente della piattaforma - ma a oggi ancora non si nulla di ufficiale.

Da pochi mesi l'offerta è stata rinnovata con l'arrivo di MangaPlus Max, un servizio in abbonamento che permette di accedere a una libreria di circa 190 manga e 16 mila capitoli pubblicati. Proprio grazie ai fondi derivanti dagli abbonamenti Shueisha potrebbe espandere il parco lingue su MangaPlus. Ma qual è la serie regina di MangaPlus?

Stando ai dati pubblicati, l'opera più letta di MangaPlus è ONE PIECE con un totale di 139,7 milioni di letture. Si tratta di un fenomeno che difficilmente potrà mai essere superato, poiché il secondo di questa classifica è Jujutsu Kaisen, con le sue sole 81,6 milioni di letture. Completano la top 5 dei più letti e popolari My Hero Academia, Chainsaw Man e Boruto (Boruto: Naruto Next Generations + Boruto: Two Blue Vortex)