MangaPlus è in continua crescita: l'italiano tra le prossime lingue in arrivo?

Nel corso di un'intervista rilasciata a ITmedia, l'editor di Shueisha Yuta Momiyama ha parlato di quanto i servizi digitali abbiano aiutato l'internalizzazione dell'industria dei manga. Fautore principale di questa globalizzazione è MangaPlus, il cui immenso catalogo permette l'accesso gratuito a migliaia di opere.

Yuta Momiyama, una delle personalità più influenti del panorama Shueisha, ha rivelato che nonostante il mondo sia stato colpito da una grande pandemia, le vendite internazionali di manga abbiano fatto registrare numeri in costante crescita. Il merito, pare essere dei sempre più numerosi servizi digitali, i quali un giorno avranno un meccanismo di traduzione automatica così da raggiungere tutti i Paesi del mondo.



Per Shueisha, le vendite di manga all'estero corrispondono a circa il 10-20% del mercato globale. In base a questi dati è dunque facile intuire come l'editore stia cercando di puntare forte sull'internalizzazione del prodotto attraverso un migliore sistema di distribuzione. L'obiettivo è quello, nei prossimi dieci anni, di raggiungere delle vendite che si dividano equamente tra l'estero e la nazione.



A spingere questo processo saranno gli anime, i quali attraverso lo streaming online rendono più facile la vendita delle rispettive versioni cartacee. Nelle speranze dell'editor, anche MangaPlus avrà una parte fondamentale in questo.



Lanciato globalmente nel 2019, MangaPlus permette l'accesso, in sette lingue diverse, a 67 serie, tra le quali Dragon Ball Super, Black Clover, My Hero Academia, ONE PIECE e Boruto. Per accrescere le vendite dei rispettivi volumetti, prossimamente la piattaforma prevede di aggiungere altre lingue, tra cui si spera anche l'italiano.



Proprio su quest'ultimo, però, sorge un grave problema. Momiyama ha affermato che non ci sono abbastanza risorse per gestire MangaPlus in ogni Paese. I costi di traduzione, infatti, sono altissimi e la distribuzione simultanea è un'impresa ai limiti del possibile. La qualità dei traduttori automatici, inoltre, è ancora troppo bassa per farci affidamento. La questione, però, potrebbe cambiare nei prossimi 10 anni, quando la qualità dei traduttori sarà più alta.



Nonostante ciò, recentemente MangaPlus si è aggiornato con due nuove lingue. Vi lasciamo infine a Diamond in the Rough, la nuova serie di MangaPlus.