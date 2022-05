MangaPlus cresce ancora: nuovi dati ufficiali, c'è anche l'Italia

Il 2021 è stato un anno di crescita per MangaPlus. Sono arrivate nuove serie, ciò ha portato a nuova utenza e di conseguenza anche ad altre lingue. Tra le lingue aggiunte su MangaPlus c'è stato il francese, ma non solo. Da tempo non ci sono novità sulla piattaforma, ma proprio in merito interviene l'editor Momiyama.

Su Twitter, oramai canale di comunicazione privilegiato da parte della redazione di Weekly Shonen Jump e dell'editor in particolare, Momiyama ha rivelato che l'ammontare di utenti unici mensili su MangaPlus ha raggiunto un nuovo record.

Per il momento, c'è stata una crescita del 153% di lettori su alcune lingue e addirittura del 482% per altre, non è stato rivelato però a quali si riferiscono. Non è stato dato il numero preciso, ma l'editor di Shueisha è convinto che il contributo principale sia provenuto dal ritorno di Fujimoto con Addio Eri e in parte anche grazie agli avvenimenti di ONE PIECE che erano davvero tanto attesi. Anche Spy x Family ha avuto una crescita estremamente importante, probabilmente a causa dell'inizio dell'anime che ha attirato nuovi lettori da tutto il mondo.

Momiyama ha però pubblicato anche una classifica del mese di aprile sui paesi che leggono di più sulla piattaforma:

Stati Uniti Thailandia Indonesia Francia Messico Filippine Germania Malesia Spagna Brasile India Argentina Canada Cile Italia Perù Colombia Russia Regno Unito Vietnam

Questa è la top 20 dove si nota anche la presenza dell'Italia in quindicesima posizione, inferiore rispetto a prima ma ciò potrebbe essere dovuto non tanto a un calo dell'utenza nostrana quanto a una crescita del pubblico ispanofono e di altre lingue che hanno fatto il loro ingresso sulla piattaforma.