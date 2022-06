MangaPlus, debutta Make the Exorcist Fall in Love di Arima e Fukayama

L’estate di MangaPlus si fa sempre più ricca. Tra i numerosi titoli che stanno debuttando sulla piattaforma digitale di casa Shueisha, troviamo anche Make the Exorcist Fall in Love, la serie manga a sfondo “religioso” scritta da Aruma Arima e illustrata da Masuku Fukayama.

La chiusura di Ayashimon e Protect Me! Shugomaru ha portato Shueisha a rinnovare il proprio catalogo. Di recente, su MangaPlus ha fatto il suo debutto You And I Are Polar Opposite, ma il servizio di lettura digitale rilancia pubblicando anche Make the Exorcist Fall in Love.

La serie manga di Arima e Fukayama, di cui sono già disponibili alla lettura, esclusivamente in lingua inglese, i primi due capitoli, debuttò su Shonen Jump+ nel dicembre del 2021 con il titolo originale di Exorcist o Otosenai. Attualmente, si contano sedici capitoli pubblicati, con il terzo in arrivo su MangaPlus da martedì 28 giugno. Da poche settimane, su MangaPlus è arrivato anche Aliens Area.

La storia di Make the Exorcist Fall in Love si sviluppa nel bel mezzo di una guerra sacra. Nel nord Italia, un giovane ragazzo viene scelto da Dio per diventare l’esorcista più forte del mondo: la sua missione divina è affrontare e sconfiggere i più potenti demoni. Con alle spalle il destino dell’umanità, viene affidato alla guida di un uomo di Chiesa più esperto che, dopo la sconvolgente battaglia con un demone, gli consiglia di innamorarsi. Quattro anni più tardi, il diavolo è pronto a colpire una mostra d’arte che si terrà a Roma. Il protagonista, ha il compito di proteggere l’artista Imuri Atsuki, ma qualcosa si accende al loro primo incontro.