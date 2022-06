MangaPlus: debutta RuriDragon, il manga di Masaoki Shindo

Con la conclusione di Ayashimon, Shueisha ha dato inizio a un nuovo ciclo. Su Weekly Shonen Jump e MangaPlus, l’editore giapponese ha lanciato nuova serie in sostituzione di quelle chiuse, tra cui RuriDragon, il cui primo capitolo è disponibile alla lettura gratuita sulla piattaforma digitale della casa.

La nuova serie manga di Masaoki Shindo fa il suo debutto ufficiale su MangaPlus. Al momento, il “Capitolo 1: Non ha nulla a che fare con le corna” è disponibile unicamente in lingua inglese, per un totale di 57 pagine di cui le prime tre a colori.

RuriDragon racconta la “storia di una giovane ragazza drago che è pigra, ma che fa del suo meglio… e torna pigra”. Un mattino, Ruri si sveglia come tutti i giorni per andare a scuola. Tuttavia, lavandosi i denti nota che sulla sua testa sono spuntate due corna. Non troppo preoccupata, chiede a sua madre cosa siano quelle corna. La protagonista, scopre di essere la figlia di un drago.

A scuola, nessuno sembra essere spaventato per le corna, e anzi Ruri diventa la reginetta della sua classe. All’improvviso, durante la lezione, la ragazza starnutisce: dalla sua bocca sputa fiamme, esattamente come farebbe un vero drago. Comincia la storia di una ragazza per metà umana e per metà drago.

I numeri fatti registrare da MangaPlus sono in continua crescita e questo nuovo debutto darà il suo significativo contributo ampliando un catalogo già degno di nota. Al suo primo giorno, RuriDragon conta quasi 100.000 letture.