MangaPlus è disponibile anche in francese, si attendono informazioni su tedesco e italiano

Ottime notizie per tutti gli appassionati di manga, perché MangaPlus, il servizio online di Shueisha che permette al pubblico occidentale di leggere gratuitamente e legalmente tutti i nuovi capitoli delle loro serie preferite, ha appena aggiunto una nuova lingua, la terza negli ultimi due mesi.

MangaPlus è stato aggiornato poche ore fa con l'introduzione della lingua francese, una scelta scontata considerando che la Francia rappresenta circa il 40% del mercato europeo di manga (dati aggiornati al 2011). Al momento, quindi, il portale è disponibile in inglese, spagnolo, portoghese, indonesiano, thailandese, russo e francese, ben sette lingue di cui quattro aggiunte nel 2021.

Shuhei Hosono, editore capo e responsabile della piattaforma, ha dichiarato più volte che è nell'interesse della società l'aggiunta di più linguaggi possibili, ma che trattandosi di sforzi economici considerevoli verrà sempre data priorità ai Paesi da cui proviene una maggiore richiesta. Tedesco, italiano e polacco dovrebbero essere le lingue in pole per il prossimo update, sempre che il servizio non arrivi prima in Cina o Corea del Sud, due mercati tra i più redditizi in assoluto.

E voi cosa ne pensate? Utilizzate MangaPlus? O state aspettando l'aggiunta dell'italiano? Ditecelo nei commenti! Nel caso in cui foste alla ricerca di qualcosa di nuovo da leggere, invece, vi rimandiamo alla nostra lista delle migliori serie disponibili su MangaPlus.