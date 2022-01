MangaPlus diventa fondamentale per Shueisha: anche l'occidente ha il suo peso adesso

La rivoluzione in casa Shueisha ha avuto inizio a metà anni '10 con l'esordio della piattaforma Shonen Jump+, vero cambio di passo rispetto a un modello di fruizione legato alle riviste cartacee ormai vecchio. Il progetto digitale si è poi ampliato nel 2019 con l'esordio di MangaPlus, prima piattaforma internazionale a trattare i manga di Shueisha.

Weekly Shonen Jump, Jump SQ, V-Jump e Shonen Jump+ per la prima volta sono stati riuniti su un unico portale con capitoli tradotti in inglese e spagnolo prima, in altre lingue poi. MangaPlus ha di recente aggiunto il francese, testimoniando un aumento continuo delle lingue disponibili, anche grazie agli utenti che sempre più di frequente leggono i manga sulla piattaforma. All'editor Momiyama, che si occupa del progetto, non può che far piacere. E proprio lui, nelle scorse ore, rivela in un'intervista lo stato di MangaPlus e il peso che ha assunto negli ultimi tempi.

Per Momiyama, il futuro sta proprio nell'ampio respiro internazionale. Grazie a questo, le vendite dei manga sono aumentate e quindi i paesi europei avranno molto più peso decisionale. Se in passato la decisione di cancellare o no un manga era riservata soltanto alla vendita dei volumi e ai sondaggi su rivista, adesso parte del responso dipende anche dall'andamento internazionale. E non solo, anche gli anime vengono decisi con questo criterio in considerazione: se un manga è famoso in occidente vuol dire che ha la possibilità di diventare un colosso internazionale e non solo giapponese, aumentando così gli introiti. Il mercato degli anime oltremare infatti è diventato troppo grosso per essere ignorato.

Il progetto MangaPlus quindi sta andando a gonfie vele grazie anche a 5 milioni di visitatori unici mensili. Ovviamente Momiyama sottolinea come Shueisha sia ancora giovane in questo ramo e non comprenda ancora appieno i meccanismi occidentali, ma l'azienda farà in modo da svilupparsi anche in questo settore nei prossimi anni.