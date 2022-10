MangaPlus: il vicedirettore Momiyama analizza i risultati del sondaggio degli utenti

Dal sondaggio emerge però uno dei problemi principali per il quale diversi utenti decidono di leggere i manga su siti pirata, ovvero la presenza di moltissime serie che spesso non escono dal Giappone . Una situazione che richiede notevoli miglioramenti, come ha asserito lo stesso Momiyama. Sono state poi tratte le questioni delle traduzioni, ed è stata pubblicata anche una classifica riguardo i paesi in cui si leggono più manga attraverso la piattaforma, con l' Italia in quindicesima posizione .

Momiyama, deputy editor-in-chief in Shonen Jump+ App, has written an extensive note discussing the latest MANGA Plus User Survey results.



Here's a thread covering its content

Picture 3 asks if readers have ever used pirate sites, with results compared with an older survey from 2020.



Both English (Up) and Spanish (Down) had ~90% of answers confirming they used pirate sites (Blue, Red), a number that halved down in the last survey for both.

Picture 4 asked readers that confirmed using pirate sites why they use them, with the most frequent answer being that there are still many works that are not available legally to read overseas.



Momiyama recognizes this is a situation that requires further improvement and effort.