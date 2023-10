Quali sono i manhwa preferiti dal pubblico? La classifica di MyAnimeList

I manhwa sono fumetti della Corea del Sud. Hanno temi e grafiche abbastanza simili a quelli dei manga, ma ci sono alcune differenze significative. Una fra queste è la lettura da sinistra verso destra come i testi occidentali e la presenza di colori. Non sono popolari come i manga, ma molti testi meritano sicuramente l'attenzione del pubblico.

Fra i preferiti del pubblico, con un punteggio di 8.38, c'è Tower of God, che molti potrebbero conoscere per il suo adattamento anime. Questa serie fantasy detiene la detiene la decima posizione e segue il giovane Bam che prova a scalare la pericolosissima Torre, piena di mostri feroci e antichi segreti.

In nona posizione, Eleceed segue Jiwoo, un uomo capace di utilizzare riflessi felini, che decide di sfruttare per la lotta contro il crimine. Casualmente farà la conoscenza dell'agente segreto Kayden che, al contrario, è un uomo intrappolato nel corpo di un gatto paffutello. Questa storia divertente e fresca ha un punteggio di 8.39 su MyAnimeList.

The Breaker è un manhwa arrivato anche in Italia con la casa editrice Star Comics e che forse alcuni fan potrebbero già conoscere. Shioon è uno ragazzino debole e vittima di bullismo. Nel momento in cui incontra il potente Chun Woo, lo supplica di insegnargli l'arte dell'autodifesa, ma non sa in cosa si sta cacciando con questa richiesta. Con un punteggio di 8.40 detiene l'ottava posizione.

In settima posizione con un punteggio di 8.41 troviamo Omniscient Reader, fortemente ispirato dai manga isekai. Kim Dokja è dipendente da un manhwa intitolato Tre modi per sopravvivere all'Apocalisse da oltre dieci anni. Quando la sua amata web novel giunge al termine, lo scrittore gli invia un messaggio che inspiegabilmente lo catapulta nel mondo di questa storia, fatta di pericoli e personaggi estremamente attraenti.

Il manhwa The Boxer è praticamente la versione sudcoreana del manga Hajime no Hippo. In sesta posizione con il puntegglio di 8.42, questa serie ruota attorno all'adolescente vittima di bullismo Yu. Nonostante sia molto debole, ha una capacità notevole nel schivare i colpi, e per questo motivo verrà notato dall'allenatore di boxe K.

Who Made Me a Princess detiene la quinta posizione con un punteggio di 8.44 e mischia una storia ricca di intrighi familiari e politici ad uno stile d'illustrazione meraviglioso da guardare. Una giovane donna giapponese si ritrova rinata nel corpo di Athanasia de Alger Obelia, un personaggio di una fiaba giapponese. Poiché sa come finisce la storia di Athanasia, fa del suo meglio per evitare quante più tragedie possibile. Il problema è che Athanasia ha solo cinque anni quando inizia la storia e, di conseguenza, decide di conquistare il suo tirannico padre usando l'amore e l'affetto, una tattica piuttosto efficace.

Il protagonista di Bastard, Seon Jin, è terrorizzato da suo padre. Sebbene quest'ultimo sembri un CEO modello ed estremamente affidabile, solo suo figlio è consapevole della sua cattiveria. Tutto cambia quando il padre di Jin sviluppa un interesse per Yoon Kyun, una studentessa da poco trasferitasi. Jin si rende presto conto che ha bisogno di proteggere Yoon dai modi da serial killer di suo padre. Con il punteggio di 8.50 è al quarto posto della lista.

Wind Breaker è in terza posizione con un punteggio di 8.57 e racconta la vita di Jay Ja Hyun, un giovane liceale dai voti perfetti e una vita scolastica meravigliosa. Tuttavia, dopo essere stato costretto a unirsi alla squadra di ciclismo della scuola, la Hummingbird Crew, scopre un mondo completamente nuovo al di fuori dello studio.

The Horizon, in seconda posizione con 8.67 punti, racconta la vita di due rimasti orfani a causa della guerra. Questa storia è di una dolcezza unica, i due personaggi principali non possono fare altro che sostenersi a vicenda in questa vita così dura e intanto impareranno molto su come affrontare le difficoltà.

Il manhwa preferito dal pubblico è Solo Leveling, che presto riceverà un adattamento anime e un videogioco in suo onore. Con il punteggio più alto di tutti, 8.68, Solo Leveling è ambientato in un universo sovrannaturale in cui le persone combattono i mostri e guadagnano soldi per le loro vittorie. Sung Jin-Woo è uno di questi cacciatori, ma è estremamente debole, o almeno fin quando non gli viene chiesto di completare un programma di allenamento impossibile o di affrontare conseguenze disastrose. Alla fine sceglierà di cercare in tutti i modi di diventare il cacciatore più potente al mondo.