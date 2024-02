I manhwa e i webtoon stanno conquistando sempre di più il Giappone

Quando si ragiona sulle produzioni fumettistiche estremo-orientali, generalmente il pensiero si sposta al mondo dei manga nipponici. Eppure il Giappone, malgrado stia implementando le proprie strategie di soft power, negli ultimi tempi si trova ad essere sempre più invaso dall'arrivo di manhwa e webtoon coreani, oggetto di un successo incredibile.

Vista ad oggi, l'ascesa delle proprietà intellettuali della Corea del Sud nel paese che da sempre si è posto come il propulsore trainante dell'industria fumettistica dell'Estremo Oriente, può apparire naturale, se non addirittura scontata. D'altronde, ancor più delle politiche culturali del cosiddetto “Cool Japan” con cui il paese del Sol Levante ha iniziato a diffondere nel mondo i propri prodotti della cultura pop per rendere l'immagine della nazione sempre più affascinante e attraente per i turisti e gli investitori esteri, la cultura popolare della Sud Corea sta ottenendo un esposizione decisamente maggiore, soprattutto nel campo dello spettacolo, portando così da un lato all'abbattimento progressivo delle barriere industriali in Giappone, e dall'altro al radicamento dei webtoon nelle abitudini di consumo dei nipponici. Come testimoniato dai dati appena diffusi dai produttori coreani Naver e Kakao.

Le due compagnie editoriali, grazie all'implementazione di piattaforme online su cui vengono caricati buona parte dei webtoon e manhwa prodotti in Corea, hanno pubblicato in questi giorni le stime delle visualizzazioni generate dalle proprie proprietà fumettistiche, confermando un incremento esponenziale dei profitti proprio nel paese che produce più fumetti in Estremo Oriente (e da cui derivano gli stessi linguaggi delle opere fumettistiche coreane, come abbiamo visto nella nostra guida ai manga, manhwa e manhua). Non è un caso, infatti, che le vendite in Giappone dei prodotti di Naver ammontino nel 2023 ad una cifra superiore ai 100 miliardi di yen (il corrispettivo di 675 milioni di dollari) il tutto mentre Line Manga, ovvero la piattaforma a tema comics di cui è proprietaria l'azienda, ha fatto registrare mensilmente più di 10 milioni di utenti attivi nel solo Giappone, occupando così il primo posto tra le app online di fumetti, sopra anche a MangaPlus, ovvero l'applicazione di Shueisha.

Si sa, il successo non arriva per caso, e alla luce di dati così sorprendenti e senza precedenti come quelli che abbiamo appena illustrato, occorre ricercare la ricetta del successo anche al di là della “semplice” qualità dei contenuti. Uno di questi fattori lo potremmo ritrovare nella cura offerta da aziende come Naver o Kakao nei confronti delle traduzioni multilingue delle opere e nella loro successiva diffusione internazionale, che permette loro di penetrare nei mercati locali, e generare il successo a partire dall'abbattimento della distanza culturale.

Se, ad esempio, un editore come Viz Media incorre spesso in errori ed incongruenze, come è stato il caso delle traduzioni del capitolo 1105 di One Piece, le aziende made in Corea sanno bene che la cura formale del “contenitore” è tanto importante quanto la qualità degli stessi contenuti che si vanno a pubblicizzare, soprattutto quando le attività promozionali sono puntate a generare un investimento emotivo e una fidelizzazione da parte di audience mondiali. Un elemento che ci suggerisce quanto il fenomeno dei manhwa e dei webtoon sia solamente all'inizio della sua ascesa verso l'imperialismo culturale.