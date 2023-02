La mania dei manga: un problema senza soluzione sulla rivista Gente

Da diversi anni ormai i manga sono diventati parte della cultura estera che viene tradotta e distribuita in Italia, così come in altri paesi dell’Occidente. Nonostante la popolarità raggiunta dal settore, restano molte le persone che non conoscono il medium e lo considerano inferiore ad altri, come si legge in una domanda sulla rivista Gente.

Gente è un settimanale, edito da Hearst Magazines Italia, che tratta principalmente di attualità, e letto da centinaia di migliaia di persone, con un’ottima tiratura considerate le condizioni attuali dell’editoria cartacea. Attualmente è diretto da Umberto Brindani, il quale tende anche a rispondere ad alcune domande, poste dai lettori e pubblicate direttamente sul giornale in uno spazio dedicato.

In uno dei numeri più recenti è apparsa una domanda di una madre relativa ai “fumetti giapponesi che si leggono all’incontrario”, e della sua sorpresa provata di fronte ad una stanza piena di manga nella libreria dove aveva accompagnato i figli. La signora, rimasta colpita da questa specie di mania, ha chiesto aiuto direttamente al direttore per guidare i figli verso “letture più educative”.

Come se questo non fosse abbastanza, nella risposta il direttore Brindani ha commentato: “se scopre come fare me lo faccia sapere, per favore. Ho lo stesso problema…”, parole preoccupanti soprattutto perché scritte dal direttore di un giornale che tratta di attualità, e che dimostra di non avere il minimo interesse di comprendere a fondo il medium. Potete leggere la domanda, e la risposta, per intero nel post condiviso da Yamato Video che trovate in fondo alla pagina.

