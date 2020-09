MAO e A Cena con la Strega arrivano in Italia ad ottobre, presentate due versioni speciali

MAO, il nuovo, incredibile manga di Rumiko Takahashi, arriverà in Italia nel corso del mese di ottobre, in contemporanea con la distribuzione di A Cena con la Strega. Oggi, a circa un mese dall'uscita, Star Comics ha anche affermato che il lancio sarà accompagnato dall'arrivo di due incredibili edizioni speciali.

Il Comunicato Stampa inviatoci dalla casa editrice riporta quanto segue: "L’atteso arrivo in Italia delle due nuove opere della principessa del manga Rumiko Takahashi – MAO e il volume unico A Cena con la Strega – e l’imminente Lucca Changes 2020, porteranno con sé una doppia sorpresa, che sicuramente renderà felici tutti coloro che seguono con tanta passione la Sensei.

Il 14 ottobre, in contemporanea con l’uscita del primo volume di MAO e della raccolta di storie brevi A Cena con la Strega, sarà disponibile – in due versioni – il RUMIKO TAKAHASHI SPECIAL PACK, che raccoglie i due albi… e non solo! La prima versione, disponibile SOLO in fumetteria e a tiratura limitata, conterrà un esclusivissimo mini shikishi realizzato dall’autrice appositamente per i fan italiani.

La seconda – a tiratura limitatissima, realizzata in esclusiva per Lucca Changes 2020 – sarà acquistabile SOLO su Amazon e comprenderà due cartoline realizzate appositamente per l’occasione". In copertina e in calce potete dare un'occhiata ai contenuti dei due pack esclusivi.

Si tratta di due versioni uniche e a tiratura limitata, dunque vi consigliamo di tenervi pronti per l'acquisto quando, il prossimo 14 ottobre, saranno finalmente disponibili.