MAO: l'anime sul manga di Rumiko Takahashi è già ufficiale, è record

Rumiko Takahashi è un'autrice prolifica e da decenni sulla cresta dell'onda in Giappone. Nel corso degli anni ha pubblicato tante opere, in particolare shonen su Weekly Shonen Sunday, e tutte quante sono diventate popolari e hanno ricevuto un anime. L'autrice ha da poco iniziato MAO, manga che potrebbe seguire lo stesso destino delle altre serie.

MAO sta per compiere un anno, dato che la sua pubblicazione su Weekly Shonen Sunday è partita l'8 maggio 2019. E mentre in Italia Star Comics ne prepara l'arrivo nelle fumetterie, in Giappone l'opera festeggerà con una sorpresa. È stato infatti annunciato sul nuovo numero della rivista Weekly Shonen Sunday che MAO riceverà un anime.

La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno dato che, nonostante la notorietà dell'autrice, ricevere un anime dopo un solo anno di pubblicazione è estremamente raro. La rivista aveva già programmato nel numero 24 delle pagine a colori per MAO, ma queste si pensavano sarebbero state utili per festeggiare il solo anniversario. Al momento non ci sono informazioni sullo studio che se ne farà carico, né del cast o dello staff.

Se siete curiosi di scoprire di cosa tratta il manga, non perdetevi il nostro riassunto del primo capitolo di MAO pubblicato un anno fa. Siete contenti di questo annuncio sulla nuova opera di Rumiko Takahashi?