MAO, ecco la cover del primo volume della nuova opera di Rumiko Takahashi

La nuova serie di Rumiko Takahashi ha già iniziato a fare breccia nel cuore degli appassionati, grazie a una storia d'amore che ha tutte le carte in regola per riscuotere un nuovo e strepitoso successo. L'autrice di Ranma, dunque, si prepara a debuttare nelle fumetterie nipponiche con il primo volume della sua nuova opera.

La Takahashi sensei è una delle autrici più amate nel settore cartaceo giapponese, grazie alla sua capacità di creare storie divertenti e profonde allo stesso tempo. La sua popolarità la precede, per questo motivo le aspettative sulla sua ultima fatica erano alle stelle. Nel nostro speciale di approfondimento, ci eravamo chiesti cosa aspettarci da MAO, è questo il titolo del suo nuovo manga, ripercorrendo la storia della mangaka e delle sue amate creazioni.

MAO, infatti, è una storia d'amore che unisce due mondi diversi, quello sentimentale al sovrannaturale, passando per quella comicità sottile che contraddistingue la famosissima autrice. In calce alla notizia, inoltre, potete ammirare la pagina a colori che aprirà il primo volume del manga, che sarà disponibile in Sol Levante a partire dal 18 settembre. In più, per l'occasione, 200 fortunati acquirenti potranno ricevere in omaggio lo shikishi autografato di Rumiko Takahashi, una vera caccia al tesoro per l'edizione limitata, un po' alla Willy Wonka.

Al momento, non vi è ancora nessun annuncio del titolo nel nostro Paese, ma speriamo di ricevere maggiori informazioni in occasione del Lucca Comics, magari in occasione delle conferenze che vedono protagonisti gli editori italiani. E voi, invece, cosa ne pensate della prima cover di MAO? Fateci sapere cosa ne pensate con un commento nell'apposito riquadro qua sotto!